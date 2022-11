GF Vip, bacio tra Giaele e Attilio. Sono giornate particolari dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo un periodo legato a polemiche e scontri le attenzioni si sono spostate sui nuovi entrati e su alcuni momenti ‘hot’. Ovviamente ci riferiamo a quello che succede tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, in particolare. Le loro effusioni non sono piaciute al marito della modella, Bradford Beck

Intanto sono entrati i nuovi vipponi, ovvero Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Non è finita qui, però, l’infornata prevede altri due ingressi. Sembra che i prossimi ad entrare siano ex protagonisti di Uomini e Donne. Parliamo di Eugenio Colombo, che 10 anni fa era tronista e oggi è un affermato dj finito di recente al centro del gossip per la separazione con Francesca Del Taglia. Poi ci sarà una dama del Trono Over, il cui nome è rimasto top secret.

Bacio nella notte tra i due concorrenti

Nelle ultime ore non si fa che parlare di quello che è accaduto durante la notte all’interno della Casa del GF Vip. I concorrenti hanno accettato l’invito di Oriana Marzoli: “Facciamo il gioco della bottiglia ma come giochiamo in Spagna, non come giocate in Italia”. Ovvero non con obbligo o verità, ma solo con prove dal sapore erotico. Subito è toccato ad Attilio Romita fare un ballo sensuale e poi a Sarah Altobello.

In seguito la temperatura si è alzata con Sofia Giaele De Donà che ha dovuto leccare il capezzolo di Antonino Spinalbese e quest’ultimo che invece ha dovuto fare lo stesso con l’orecchio di Attilio Romita. Non solo, l’ex di Belen è stato poi costretto a leccare il collo di Wilma Goich e poi l’alluce di Luciano Punzo… Ma il “meglio” doveva ancora venire. Protagonista ancora una volta è stato Attilio Romita.

Vi è piaciuto il bacio di giaele e Attilio? #gfvip — Gf vip sondaggi (@sondaggi_gf) November 6, 2022

Quando la bottiglia ha indicato Attilio Romita ecco che al giornalista è stato chiesto di dare un bacio a Sofia Giaele: “Un bacio con la lingua, vogliamo vederla” hanno specificato i vipponi. E il giornalista non si è sottratto, dando un bacio davvero passionale ad una Sofia che non si è tirata indietro. Davanti a loro Antonino Spinalbese, che ha reagito esultando insieme agli altri e andando ad abbracciare Attilio. E adesso sui social tutti a votare qual è stato il bacio migliore…

