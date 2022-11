Situazione imbarazzante nella casa del GF Vip 7. Edoardo Donnamaria ha sentito qualcosa di poco piacevole da una concorrente, che gli ha sbattuto in faccia la realtà dei fatti. Lui ha reagito con ironia, ma probabilmente non si aspettava tanta sincerità da parte della compagna di avventura, che dunque si è destreggiata con grande coraggio. Il filmato è stato subito postato dagli utenti di Twitter. Il dialogo ha avuto luogo in giardino, alla presenza di altri inquilini. E non sappiamo ancora come la prenderà un’altra protagonista.

Tra l’altro, questi giorni al GF Vip 7 non sono stati facili per Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi, Nìnon essendo stata in grado di terminare la sua frase, ha dato una manata sul collo e sulla spalla ad Edoardo, dicendogli: “Ti stai zitto, ti stai zitto?”. Il gieffino l’ha presa con filosofia, ridendo ed esclamando: “Oh, ma che ca*** fai? Ma che sei scema?”. Poi la situazione è ritornata alla normalità, ma indubbiamente i telespettatori non hanno gradito questa scena. Tantissimi i commenti negativi, che hanno preso di mira soprattutto la Fiordelisi.





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria gelato da Oriana Marzoli: “Con te non parlo”

Ebbene sì, nel corso di una delle giornate trascorse al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria stava parlando con altri vipponi quando è stato avvicinato da una concorrente. Quest’ultima le ha rinfacciato una cosa, ma lui ha replicato senza farsi troppi problemi. In particolare, la ragazza gli ha subito detto: “Con te non posso parlare perché non te lo permettono”. A quel punto il pubblico è rimasto divertito dalla risposta di Edoardo, anche se la gieffina non ha mollato la presa e gli ha fatto notare che in precedenza aveva dato una brutta impressione.

Il dialogo basato sullo sfottò si è registrato tra Edoardo Donnamaria e la new entry Oriana Marzoli, con lui che ha esclamato: “Ma non è così, sto qua a parlare”. La Marzoli ha aggiunto: “Quindi è permesso?”. A quel punto Donnamaria ha proseguito: “Sì, mi hanno fatto la liberatoria. Prima c’avevo il guinzaglio”. E la chiusura è stata affidata ad Oriana: “Era trasparente, però io riuscivo a vederlo”. Chiaro riferimento ad Antonella Fiordelisi, che immediatamente si era dimostrata gelosissima dopo il suo ingresso e quello di Micol Incorvaia.

Ecco alcuni commenti degli utenti dopo questo filmato: “Ma dai, sono battute. Tutti a rompere, mamma che pesantezza”, “Battute o meno a me fa volare perché è proprio una bast***, a questo GF Vip serviva una come Oriana”, “Ha ragione, Edo è diventato il cagnolino di Antonella”, “Fatti curare l’ossessione per Antonella, questa è l’edizione più schifosa”.