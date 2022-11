GF Vip 7, gli ingressi non sono finiti qui: nuovi concorrenti in arrivo nella Casa più spiata d’Italia. Solo giovedì scorso, durante la diretta, il cast di vipponi si è arricchito di ben 6 elementi. Ovvero Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia.

In poco più di un mese di reality, infatti, sono stati già diversi gli abbandoni, tra ritiri, squalifiche e televoti flash oltre che eliminati da nomination. Ma altri famosi sarebbero pronti a varcare la famosa porta rossa nelle prossime settimane. Due in particolare.

GF Vip 7 nuovi concorrenti in arrivo da UeD

Ne danno notizia i giornalisti che conducono il programma web Casa Pipol, Gabriele Parpiglia e Samara Tramontana, che parlano di due personaggi ben noti al pubblico di UeD tra quelli che potrebbero presto raggiungere Pamela Prati & Co. Il primo è Eugenio Colombo, che 10 anni fa era tronista e oggi è un affermato dj finito di recente al centro del gossip per la separazione con Francesca Del Taglia.

Samara Tramontana, però, non ha fatto solo il nome di Eugenio Colombo. Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 anche una dama del Trono Over dall’identità ancora top secret. A Casa Pipol, infatti, non è uscito il nome della storica protagonista del dating-show che a breve potrebbe entrare nella Casa ma le ipotesi circolano veloci potrebbe essere una tra Ida Platano e Gemma Galgani.

Altra indiscrezione di Gabriele Parpiglia sul GF Vip 7: “Vi dò una notizia, se negli altri anni il GF vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano. Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio. Avete visto che Bellavia vuole rientrare? Da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal GF Vip ma sarà ospite. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela ma la risposta, al momento è no”.