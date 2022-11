Bufera su Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Durante un discorso alla presenza di altri concorrenti, tra cui un infastidito Attilio Romita, si è lasciato sfuggire una frase molto brutta che ha fatto arrabbiare tutto il mondo web. Il momento incriminato è stato ripreso dalle telecamere del reality show di Alfonso Signorini e subito dopo sono esplode le polemiche. Non sappiamo come reagirà il conduttore alla vista di quelle immagini, ma indubbiamente non è stato affatto un bel gesto. E potrebbero anche esserci dei richiami o provvedimenti.

L’ultima puntata ha lasciato comunque strascichi. E Antonino Spinalbese al GF Vip 7 è stato bombardato da attacchi. Intanto, nel post-appuntamento in diretta Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime per l’ex fidanzato. Dopo la diretta, la ragazza si è sfogata apertamente con Nikita per parlare del suo vecchio fidanzato Gianluca Benincasa. Il ragazzo in questione, in questi giorni, è venuto alla ribalta in seguito ad alcune sue interviste. “Voglio precisare che io e lei ci siamo lasciati a fine luglio. Ma ci siamo lasciati che eravamo innamorati”.

Antonino Spinalbese nel mirino al GF Vip 7 per frase sulle donne

Antonino Spinalbese al GF Vip 7 ha preso le difese di Attilio Romita, accusato da alcune donne di atteggiamenti non consoni. In particolare, come scritto da Novella 2000, Patrizia Rossetti gli ha detto che è un uomo presuntuoso: “Bisogna stare attenti, perché dai gradini si scivola”. Inoltre, anche Wilma Goich e Pamela Prati hanno manifestato amarezza per la non considerazione nel tg della settimana. Attilio non ha accettato queste accuse per lui gratuite: “Come uno che è arrivato qua con l’aria di chi è di più, che voleva far valere un peso diverso o una storia diversa. Io non ho mai fatto niente”.

A quel punto Antonino Spinalbese è intervenuto, rassicurando Attilio in un modo non proprio corretto. Infatti, ha esclamato una frase contro le donne destinata a far discutere a lungo: “Ma Attì, è il parere di tre donne. Sono tre donne, ma cosa vuoi che le dicano?. Ma che bisogno c’è di difenderti da tre donne che pensano di te che tu sia un arrogante? Attilio, dimmi”. L’utente che ha postato il filmato è esplosa di rabbia: “Senti Spinalbese, le donne a te soprattutto ti pisc*** in testa, muto e seduto”. Ma non è l’unico commento.

“Ma è il parere di tre donne ma cosa vuoi che gli dicano. Cosa te ne frega del parere di tre donne”



Senti Spinalbese, le donne a te sopratutto, ti pisciano in testa, muto e seduto. #GFvip pic.twitter.com/YRkMK9VMZg — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) November 8, 2022

Infine, altri utenti hanno aggiunto su Spinalbese: “Anto’, torna a fonare le donne che sono le uniche che ti danno da mangiare”, “Ogni giorno di più si mostra per quello che è, una persona incommentabile”, “Ma ‘sta cosa me la sono persa, che schifo che ha detto”. Anche se c’è chi lo ha difeso: “Ogni scusa è buona per attaccarlo, ci sono troppe primedonne che vogliono emergere”.