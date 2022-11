Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese chiusi in ripostiglio al GF Vip 7. È successo tutto dopo un durissimo confronto tra la ragazza e il suo ex. Così, pochi istanti dopo la puntata, la Fiordelisi si è sfogata cinque minuti con Nikita e poi si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese: “Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo”.

Poi dice Antonella: “Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“. In tutto ciò, mentre i due parlavano nel ripostiglio, Edoardo si è messo alla porta del magazzino per origliare ciò che stavano dicendo Antonino e Antonella. Qualche istante dopo, il giovane si è recato in giardino da Tavassi e Luca Salatino e si è sfogato.

A quel punto Donnamaria ha sbroccato proprio perché con la sua fidanzata in magazzino c’era Spinalbese (che ad Antonella piace senza dubbio). Edoardo allora ha detto: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera”.

E ancora: “Una cosa che non succederà mai però… Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui”.

Edoardo urtato dal fatto che Antonella era in magazzino a parlare con Antonino. Tavassi: stanno facendo sesso.. la faccia di Edo🤣: così è la volta buona che faccio un macello#gfvip#donnalisi pic.twitter.com/05MjPV4zTu — Terry (@Terry__29) November 8, 2022

Antonella che sbrocca contro Edoardo per l'abbraccio a Micol dopo che lei è rimasta 3 ore a piangere per l'ex rinchiusa in magazzino con Antonino.

Micol la sente e dice: "chi caxxo è Antonella Fiordelisi" ✈️ #gfvip #drojette pic.twitter.com/JdQ2lrul7R — ESCUCHAME (@ESCUCHA01) November 8, 2022

Poi conclude: “Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”. Le cose poi sono tornate alla normalità quando lei è uscita da lì. Poco dopo Antonella ha anche trovato il modo di sbroccare ad Edoardo per gelosia. Che spettacolo.

