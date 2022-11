“Che schifo!”. GF Vip, stavolta Attilio Romita l’ha fatta grossa. E la compagna diventa una furia

GF Vip 7: la moglie di Attilio Romita sbrocca sui social. È successo tutto la scorsa notte ed è stata un fiume in piena. C’è da dire che il giornalista ha parlato in più occasioni della sua compagna ed ha sempre speso belle parole per lei. I due sono più innamorati che mai, tuttavia, un po’ per noia, un po’ perché è un mese e mezzo che tutti sono tra quelle mura, è successo qualcosa. Qualcuno infatti ricorderà che Attilio ha partecipato al gioco della bottiglia ed ha limonato Giaele De Donà davanti alle telecamere (ma anche Patrizia Rossetti).

Una scena che non è affatto piaciuta alla fidanzata del volto storico del TG 1, Mimma Fusco, che ieri notte su Instagram è sbottata: “Non ti vergogni? Che schifo! E vi dico che essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare“. Per ora Romita non sa niente di questo sfogo, anzi, le ultime notizie che ha avuto da Mimma Fusco sono state ben altre. Durante la diretta infatti, Alfonso Signorini ha fatto arrivate a Romita una bellissima lettera della sua fidanzata.

“Atty mio – scrive la donna – Nonostante le mie rimostranza già ampiamente discusse tra noi perché non desideravo coinvolgimenti nel gioco, ho deciso comunque di parlarti. Non volevo apparire nel programma, ma ho voluto comunque scriverti. Ti amo e mi manchi tantissimo, voglio che tu tenga bene a mente che io ci sono e che continuo a volerti. Nella tua vita hai sempre fatto passi, anzi salti, da gigante”.

Dice ancora: “Questo per arrivare ad essere il professionista di spessore che sei. non c’è niente di male se mettendoti in gioco risulti più leggero. Lascia che ti dia un paio di consigli: perdona e accetta le scuse dei comportamenti impulsivi dei tuoi compagni. Sono dei ragazzi e poi sono atteggiamenti manifesti. Non tutti hanno il coraggio del faccia a faccia nonostante la maturità”.

E conclude: “Cerca di essere sempre te stesso, non rabbuiarti anche se alcune dinamiche del gioco non ti appartengono, gioca e divertiti. Si sa che tu sei sempre leale, onesto e trasparente. E forse questa è un’abitudine sconosciuta a molti. Gioca, divertiti e ridi, ovviamente chiarendo che sei intoccabile perché sei mio. Ti amo, ti aspetto e spero di rivederti alla fine del programma”. Arriverà però il giorno del giudizio anche per lui.

