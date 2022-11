GF Vip 7, vip al televoto: “Chi vuoi eliminare?”. Non mancano di certo i colpi di scena al reality show di Alfonso Signorini. E in attesa di comprendere il nome del vip costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, tante anticipazioni sulla messa in onda del programma più seguito di sempre.

Chi vuoi eliminare dal GF Vip 7? Il sondaggio prima dell’eliminazione. Un calendario che continua a procedere spedito verso la puntata che decreterà il nome del vincitore indiscusso, ma in attesa che arrivi quel giorno, inevitabile per i fan del programma non stilare una propria classifica di gradimento. Ma non solo perché stando ad alcune anticipazioni, anche un’altra notizia inattesa sta circolando in rete destando non poca curiosità.

“Chi vuoi eliminare dal GF Vip 7?”, il sondaggio di Novella2000

Novità che non riguardano solo Antonella Fiordelisi alla luce del caso scoppiato di recente sul presunto messaggio di Francesco Totti, ma anche il nome di Marco Bellavia. Ebbene, anche se non c’è la conferma definitiva da parte della produzione, uno stretto collaboratore del conduttore Alfonso Signorini ha deciso di parlare a Casa Pipol riferendo un possibile ritorno dell’uomo nella casa più spiata d’Italia. (Chi è Oriana Marzoli: età, altezza, peso, ex famoso, chirurgia estetica, GF Vip 7).

Passando al capitolo di Antonella Fiordelisi, pare che per lei sia pronta ad arrivare una sorpresa, forse un provvedimento disciplinare? Si vedrà. Tante anticipazioni stuzzicanti ma al contempo anche l’incubo del televoto che manderà a casa un vippone tra Attilio Romita, Nikita Pelizon e George Ciupilan. E mentre si aspetterà di conoscere chi la farà franca, su Novella2000.it ecco i risultati del sondaggio . Il vip meno votato? Pare che la scelta cada su George Ciupilan, che ottiene il 15% dei voti. Segue Nikita Pelizon, con il 18% dei voti, e Attilio Romita, risultato il meno amato con il 67% dei voti.

E a proposito di Nikita, nelle ultime ore il pubblico ha avuto modo di assistere a uno scoop. Pare che la gieffina si sia lasciata con Valerio Tremiterra dopo quel famoso video riproposto dal ragazzo e fatto vedere in diretta alla Pelizon da Alfonso Signorini in puntata. Da quello che ha raccontato il conduttore è lo stesso Valerio a girare questo famoso video alla redazione di Chi: per lui una prova che i due si stavano frequentando. Ma è dopo la puntata che la gieffina ha deciso di interrompere il suo rapporto col presunto compagno.E chissà se l’argomento non verrà nuovamente tirato in ballo nel corso della diretta.