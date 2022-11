Oriana Marzoli: età, altezza, peso e tutte le curiosità sulla concorrente del GF Vip 7. Entrata nella casa più spiata d’Italia a novembre, quindi due mesi dopo l’inizio ufficiale del reality show, in molti si interrogano sulla sua vita privata e pubblica e soprattutto perché è famosa.

Oriana Marzoli è un volto fisso di Telecinco e influencer, ed è famosa in Spagna per aver partecipato a diversi reality show. In Italia la conosciamo per la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. Quando erano fidanzati, i due hanno anche partecipato insieme a un reality spagnolo La Casa Fuerte.

Leggi anche: “Che degrado”. GF Vip 7, cose tra donne ed è caos nella casa. Occhi puntati su loro due





Chi è Oriana Marzoli: età, altezza, peso, ex famoso, chirurgia estetica, GF Vip 7

Influencer da oltre due milioni di follower, Oriana Marzoli è diventata un volto molto familiare al grande pubblicospagnolo per aver partecipato Mujeres Y Hombre, la versione spagnola di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Tony Spina, suo ex fidanzato. Un po’ come accade in Italia per i tronisti e corteggiatori, per anni i due sono stati al centro del gossip spagnolo per poi chiudere la relazione.

Dopo l’esperienza come tronista, Oriana Marzoli è stata opinionista della versione spagnola di Uomini e Donne. Poi ha partecipato al Grande Fratello Vip (Gran Hermano Vip 6) e La casa fuerte. Nel video di presentazione del GF Vip la giovane si è descritta come “una ragazza molto spontanea, per nulla falsa” e di essere una perfetta “chicas reality” ossia una ragazza da reality.

Chi è Oriana Marzoli: età, altezza, peso. L’influencer è entrata al Grande Fratello VIP 7 il 3 novembre insieme a Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Sarah Altobello, Micol Incorvaia. L’influencer è nata a Caracas in Venezuela nel 1992. La sua altezza è di 169 centimetri per un peso di circa 57 chili. Come riportano diversi siti di gossip, la giovane si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia. In Spagna il tema “Oriana Marzoli Prima e Dopo” è molto in voga sopratutto per trovare le differenze tra le foto attuali e quelle di qualche anno fa.