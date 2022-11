Tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è guerra aperta al GF Vip 7. Tanto da spingere la veterana del reality a usare dei termini non proprio delicatissimi per definire la collega. Ma cosa è successo in pratica? Abbiamo già parlato nei giorni scorsi dell’odio (a pelle) tra la Fiordelisi e la Marzoli, in tanti pensavano che con il passar del tempo le cose sarebbero migliorate e invece no. C’è però da dire che la venezuelana ha attirato diverse antipatie su di sé, non solo quelle di Antonella Fiordelisi.

Qualcuno infatti ricorderà che appena entrara, Oriana, ha consigliato a Edoardo di viversi di più la casa e di non stare sempre appiccicato ad Antonella. Poco dopo il giovane ha subito spifferato tutto alla presunta compagna (o presunta tale), che in un momento di rabbia ha detto: “Questa mo chi è esattamente? Starà anche giocando, ma io non ho fatto battute su di lei e non l’ho considerata. Perché porella altrimenti la uccido. Lei sta provocando un incendio ma poi si brucia qualcuno deve avvisarla“.

Tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è guerra aperta

Ora però la svolta, dopo che Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria si sono messi in giardino a sparlare di Oriana Marzoli. Nella discussione è intervenuta anche la Fiordelisi che c’è andata giù pesante e ha detto di voler ‘distruggere’ la nuova arrivata. Sì, proprio così: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò”.

E ancora: “Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo. Mi ringrazierà? E che mi ringrazi, tanti chi la segue quella, chi la conosce?! Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte”.

Poi conclude Antonella: “A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più”. Insomma, le cose si stanno mettendo proprio come desiderato da Signorini, probabilmente.

