Antonella Fiordelisi sarà tra i protagonisti della nuova puntata del GF Vip 7. No, non per la vicenda che coinvolge Francesco Totti né per la storia con Edoardo Donnamaria nella Casa. Il suo ex fidanzato non è per niente convinto, eppure lei sembra sempre più presa da questo rapporto.

Chi ha seguito le ultime dalla Casa, avrà assistito alle scenate di gelosia di Antonella verso le altre coinquiline. E infatti poi ha confessato: ”Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo”.

Leggi anche: “Io la uccido”. Antonella Fiordelisi, choc totale al GF Vip 7, ora rischia grosso





Antonella Fiordelisi, “spiacevole sorpresa in arrivo” al GF Vip 7

“Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”, ha detto ancora a Edoardo. Decisamente “meno tenera” con gli altri abitanti della Casa.

E infatti le anticipazioni di lunedì 7 novembre del GF Vip 7 rivelano che ci sarà una “sorpresa molto, molto spiacevole” per Antonella Fioredelisi. Lo ha spifferato, senza però aggiungere altri dettagli, Federica Panicucci alla fine di Mattino 5. Da questo scoop varie le ipotesi aperte dal pubblico. Per esempio un faccia a faccia con l’ex Gianluca Benincasa.

Aprite le orecchie: tempo di anticipazioni per questa sera al #GFVIP!



Noi vi aspettiamo domani come sempre alla stessa ora 😉



> Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/A11bdejljx — Mattino5 (@mattino5) November 7, 2022

Secondo altri utenti, invece, Antonella Fiordelisi potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare per i suoi comportamenti spiacevoli verso Oriana Marzoli, subito attaccata dopo essersela presa con Micol Incorvaia. “La distruggo, io la uccido”, è arrivata a dire. Infine protagonista della ‘sorpresa’ potrebbe essere Alex Nuccetelli, portavoce di Totti, per raccontare la sua verità sulla richiesta di messaggi da parte dell’ex Capitano.