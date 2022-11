GF Vip 7, faccia a faccia tra Luca Salatino e Soraia Allam. Il colpo di scena inaspettato è arrivato ieri sera anticipato da Alfonso Signorini che ha motivato le ragioni dell’incontro. Spiega il conduttore: “Luca, fin dall’inizio, è stato tormentato dall’assenza di Soraia. Spesso al mattino, guarda nel vuoto, pensa a Soraya e piange. Ogni mattina si dispera perché gli manca come l’aria. Questa sera, lei è qui per metterlo davanti a una scelta definitiva. Si è stancata di vederlo soffrire così”.



“Il papà di Luca è furibondo, si è stancato di vedere il figlio piangere tutti i giorni. Questa sera Soraia gli chiederà di cominciare un nuovo Grande Fratello oppure di abbandonare il programma insieme a lei”. Dopo questa premessa è iniziato l’incontro partito dalla lettera che lei aveva fatto recapitare giorni fa nella casa. “Hai sentito la lettera. Volevo dirti di stare tranquillo perché sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni. Tonino è un po’ arrabbiato perché non vuole più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, siamo invincibili e quando uscirai”.

Leggi anche: “Non può averlo fatto”. GF Vip 7, bufera su Patrizia Rossetti: la scena choc nella casa





GF Vip 7, faccia a faccia tra Luca Salatino e Soraia Allam



E ancora: “Avremo tutta la vita per stare insieme. Mi manchi da morire e ti amo da morire, ma è importante che non ci fai soffrire. Vederti così fa stare male tutte le persone che ti amano, che si chiedono se è giusto che tu stia lontano da me. Non devi piangere più, voglio vedere un altro Luca. Ti chiedo di affrontare un nuovo percorso per te stesso, di divertirti e di lasciarti andare”.



“Al contrario, le persone vogliono che stiamo insieme e noi, per adesso, non vogliamo questo perché il Grande Fratello lo devi vincere. Sei tanto amato”. Pungolata da Alfonso Signorini, ha aggiunto: “Da domani deve cambiare. Noi non vogliamo vederlo soffrire. Se è così, è giusto che stia con me. Ma non voglio che esca. Suo padre è molto arrabbiato”.



Luca ha avuto qualche minuto di tempo per pensare al suo futuro nella Casa poi ha preso la sua decisione: “Mi viene questa malinconia, che ci posso fare?”. “Questo percorso ci serve. Serve per noi e per il ristorante”, lo ha incalzato la fidanzata. Luca ha quindi comunicato che sarebbe rimasto: “Ho preso un impegno, voglio portarlo fino alla fine”.

“Ora esco”. GF Vip 7, il crollo di Luca Salatino: “Perché voglio tornare a casa”