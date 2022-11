Covid al GF Vip 7, concorrenti preoccupati e sintomi. Sono ore di apprensione nella casa più spiata d’Italia da quando alcuni vipponi sono risultati positivi al tampone Covid. La prima ad accusare i sintomi è stata Patrizia Rossetti, che sabato ha dovuto abbandonare la casa a causa dei problemi di salute, in particolare la febbre alta.

“Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”, si leggeva sul post della produzione del GF Vip 7, preso d’assalto dai fan del volto di Rete 4 con commenti di buona guarigione. In serata si è scoperto il motivo dell’abbandono.

Dopo la conferma dell’arrivo del Covid al GF Vip 7, i casi sono aumentati. “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”, si legge sui social del reality.

La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast. “I concorrenti – si legge ancora nella nota – informati della situazione, sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi”. A seguito della positività al Covid, il televoto del GF Vip 7 è stato annullato. In nomination c’erano Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan.

Daniele appena uscirà un altro concorrente positivo:#gfvip pic.twitter.com/Y5KI1wIjVN — 𝑨𝒏𝒈𝒆🍋 CADO era (@ange_limone) November 12, 2022

Positiva al Covid anche Pamela Prati. Dopo la positività nella casa del GF Vip è scoppiata la paranoia. Sarah Altobello ha tossito mentre lavava i piatti e Edoardo Tavassi si è subito stranito. Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Alberto De Pisis hanno detto di non sentirsi bene confessando di avere paura di poter avere il Covid. Stessa situazione per Daniele Dal Moro, che ha chiesto ai coinquilini di stargli lontano e in questi giorni sta usando una benda come mascherina.