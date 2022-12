Sofia Giaele De Donà smaschera Antonella Fiordelisi. Da qualche tempo la spadaccina di Salerno è l’indiscussa protagonista al Grande Fratello Vip 7. Non solo dentro la Casa tiene banco la sua relazione con Edoardo Donnamaria, fatta di alti e tanti bassi. Anche i suoi litigi ormai sono all’ordine del giorno. Recentemente Antonella si è scontrata con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, con la quale non è mai corso buon sangue.

Ma se dentro la Casa Antonella Fiordelisi vive momenti di tensione e conflitto con gli altri inquilini, fuori il pubblico la adora. Almeno stando ai sondaggi che la danno come personaggio favorito dai telespettatori. Tuttavia le cose potrebbero complicarsi per lei. Nelle ultime ore, infatti, il recente litigio con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, oltre a scatenare un’altra accesa discussione col fidanzato Edoardo Donnamaria, ha spinto Sofia Giaele De Donà a fare delle interessanti considerazioni.

Sofia Giaele De Donà fa una riflessione su Antonella Fiordelisi

Sofia Giaele De Donà ha spiegato il suo punto di vista dopo la lite tra Antonella Fiordelisi da una parte e Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dall’altra. Secondo lei la scelta della spadaccina non è stata casuale, ma risponderebbe ad una precisa strategia. “Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei”.

“Questa cosa le dà fastidio e non poco ragazzi – le parole di Sofia Giaele De Donà – Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza’. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta cerca di separarvi. Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare. E vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Micol. Ce l’ha fatta era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più. Credimi che è questo il suo piano e quello che vuole”.

“Amore ascoltami io ho capito tutto – ha continuato Sofia Giaele – Sa bene che voi due funzionate e che potete essere una minaccia per lei. Lei che questo gioco l’ha capito e lo sa fare, vuole arrivare fino alla fine qui dentro. Vi vede come una minaccia e questa è la verità. Lei ha iniziato il suo piano quando voi siete diventati gli Incorvassi – ha continuato Giaele – Da quel momento per lei è cominciato tutto. Comunque ti devo stringere la mano ed inchinarmi per come hai affrontato la discussione con lei. Sei stata bravissima e ne sei uscita in maniera perfetta a differenza sua”.

