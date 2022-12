Al GF Vip non si fa che parlare di Antonella Fiordelisi e naturalmente, in scia, anche di tutti coloro che gli romanzo attorno. In questo caso, fuori dalla casa di Cinecittà, oltre all’ex Gianluca e il padre, sta facendo molto scalpore quello che in queste ore sta dicendo Francesco Chiofalo. Lenticchio infatti, a casa Pipol, ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti sulla sua ex. Qualcuno avrebbe riferito al ragazzo che il 45% dei voti al televoto di Antonella potrebbero essere stati ottenuti grazie anche a dei bot cinesi.

Proprio così, queste le sue parole: “Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater”. E riguardo Gianluca Benincasa, Chiofalo afferma: “Stavano insieme. Lei quando si è messa con Edoardo stava con due persone, con lui e con il ragazzo di fuori: è cornuto?”.

Francesco Chiofalo: “Edoardo Donnamaria è cornuto”

E ancora: “Beh sì… sono due cornuti, che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva ‘titoli’ e non è nessuno. Eticamente è bruttissima come cosa”. Poi Lenticchio parla di Antonella in veste di usa ex: “Io e lei siamo stati insieme quasi tre anni. È una persona molto pesante e quando ci siamo lasciati ho tirato una bocca d’aria”.

Poi ancora Francesco Chiofalo: “Lei ha scoperto che l’avevo tradita ed ha chiuso il profilo Instagram facendo una mossa per prendere follower. Lei, per merito di questo giochetto è diventata una influencer con più di un milione di follower. Lei piangeva con il filtro Instagram. Non era un tradimento, è successo durante la prima settimana che stavamo insieme… mica eravamo fidanzati”.

E conclude: “Antonella è una che ha il 90% delle foto in costume su barche, che potevo pensare dopo che eravamo andati a letto insieme che stavamo sposati? Non pensavo di essere fidanzato con lei, era una cosa sportiva, pensavo che lei avesse altre situazioni…. Ci eravamo appena conosciuti. Lei al GF Vip si sta regolando perché ci sono le telecamere accese. Se è sincera con Edoardo? Lui è nella media e a lei non piacciono queste persone”. La tocca pianissimo.

