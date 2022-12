Dana Saber è l’ultima concorrente che ha fatto ingresso nella casa del GF Vip. Alfonso Signorini l’ha presentata inizialmente ad Antonino Spinalbese nella puntata del 19 dicembre facendogli una sorpresa e mostrandogli un pacco misterioso per ricordagli quando si sono visti e in che circostanze. All’interno una sciarpa che apparteneva proprio a lui e che lui stesso aveva regalato a Dana Saber, incontrata diversi anni fa durante un pomeriggio dopo il lavoro.

Quindi il conduttore ha provato a rinfrescargli la memoria: “Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo”. Antonino Spinalbese ha continuato a dire di non ricordare la ragazza, poi i due sono entrati in casa e per Dana Saber è iniziato il suo GF Vip.

GF Vip, retroscena su Dana Saber: “L’hanno mandata in casa”

Dana Saber ha 29 anni ed è una modella italo-marocchina. Si è fatta notare dalle cronache di gossip soprattutto per un bacio: quello che la scorsa estate si sono scambiate lei e Dayane Mello per strada a Milano. Tuttavia l’ex vippona ha subito criticato l’atteggiamento di Dana Saber, che a detta sua l’aveva sfruttata proprio per entrare nel reality: “Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti”.

Dunque Dayane Mello non avrebbe apprezzato il fatto che il suo nome sia stato tirato fuori dopo l’ingresso di Dana Saber al GF Vip. Tuttavia le cose non starebbero in questo modo. Almeno stando a quanto ha postato sui social l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quando una follower le ha fatto notare che Dayane Mello ha tolto il follow su Instagram a Dana Saber, Marzano ha risposto: “Tutte frottole. Lei l’ha spedita lì dentro, lei e un’altra amica di cui non faccio il nome. Hanno anche una chat condivisa tutte e tre in cui le davano consigli prima dell’ingresso. E ora fa vedere che hanno litigato, per andare a fare la manfrina”.

Anche un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, ha avallato la teoria di Deianira Marzano: Venza, infatti, sarebbe entrato in contatto con “fonti molto attendibili” che gli hanno confermato la stessa versione. Dayane Mello, in sostanza, avrebbe dato le istruzioni all’amica per comportarsi in modo tale da creare quanto più “hype” possibile sul suo personaggio.