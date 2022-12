La scoperta su Dana Saber al GF Vip 7. La modella 29enne è una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip ed è molto amica di Dayane Mello, ex concorrente della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ingresso di Dana Saber è avvenuto nella mistery room, dove la giovane ha potuto incontrare nuovamente Antonino Spinalbese. I due, infatti, si erano già conosciuti quando l’ex fidanzato di Belen Rodriguez iniziava a lavorare come parrucchiere. Alfonso Signorini ha chiamato il vippone e ha raccontato il loro primo incontro: “Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylis”.

Leggi anche: “Sei volgare e sporca!”. GF Vip, Dana Saber stavolta perde la testa: botte da orbi nella casa (VIDEO)





La scoperta du Dana Saber, al GF Vip 7 parlano Giaele e Micol

“Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo”, ha continuato a raccontare Signorini. Poi la parola è passata alla new entry del GF Vip 7. Ci siamo sentiti un pò, ci siamo visti, abbiamo preso solo un drink. Ha perso il nonno in quel periodo e poi non ci siamo più incontrati, mi è dispiaciuto. L’ho conservata perché era un bel gesto, è stato molto carino, fin da subito si è preoccupato per me”.

Entrata in casa durante l’ultima puntata del GF Vip 7, la concorrente ha subito avuto alcuni scontri con le altre inquiline del reality show: uno con Patrizia Rossetti, uno con Nicol Murgia e l’ultimo in ordine cronologico con Oriana Marzoli. L’ingresso nella casa di Dana ha portato molto scompiglio e dopo le liti i telespettatori si sono detti entusiasti per il nuovo ‘acquisto’. Nella casa non tutti la pensano così, anzi. La maggior parte dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno criticato il comportamento della modella. In particolare Giaele e Micol.

Micol: -“Sono prontissima a sbugiardarti in puntata amore, sono prontissima”

Dana: -“Stai qua a parlare male degli altri, questa invidia gelosia”

Micol: -“Ma gelosia di cosa? Non so neanche da dove vieni”



MICOOOOOOL 🔥#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/0lobPstazq — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 21, 2022

Giaele su Dana: “Amo hai notato che dice le stesse cose che dice Antonella”

Micol: “Lo so, ma infatti si vede che è tutta studiata questa”



LORO L'HANNO GIÀ SGAMATAAA 🔥#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/flaSeFpkpu — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 21, 2022

La scoperta su Dana – In una chiacchierata con le altre coinquiline, Giaele ha detto di aver notato una strana somiglianza tra il comportamento di Dana e quello di Antonella Fiordelisi. “Lo so, ma infatti si vede che è tutta studiata questa”, è stata la risposta di Micol. Dello stesso avviso molti utenti del web. “Loro l’hanno già sgamata”, “Dana ha studiato tutto”, “Copia Antonella”, sono solo alcuni commenti lasciati su Twitter.