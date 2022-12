Altro che Milena Miconi, la vera star delle new-entry del GF Vip 7 è senza dubbio Dana Saber. La ragazza, in pochissimo tempo, è riuscita a litigare già con mezza casa. Proprio così, la ragazza marocchina ha dato filo da torcere a tutti (col record pazzesco di aver avuto quasi sempre torto). A dirlo sono i telespettatori che pur criticando i modi e i gesti della 29enne, sono tutti d’accordo che con la sua entrata sia arrivata nuova linfa al programma.

Tra le sue ‘vittime’, anche calibri importanti come Patrizia Rossetti, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ma anche Milena Miconi e Nicole Murgia. Ad iniziare la cat-fight è stata naturalmente Oriana che ha cercato di far ragionare la triestina d’adozione. A questo punto però Dana ha completamente perso la testa e ha detto: “Siete un gruppo contro di me lasciatemi in pace! Parlo di Micol, Nicole, Patrizia, Milena e anche te parli male di me in confessionale“.

Dana Saber, la lite choc con Oriana Marzoli

A questo punto la venezuelana ha detto: “Questa mi sta dicendo che siamo un gruppo tutto unito contro di lei, io, Micol, Milena, Nicole, Patrizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Io non sto capendo nulla di quello che dice. Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza, fuori da questa camera!”.

Qualche istante dopo il ‘combattimento’ si è spostato verso il bagno e qui Tontonella Fiordelisi ha subito cercato di dare manforte alla marocchina. Poco dopo però la Saber ha iniziato di nuovo a gridare contro Micol e Oriana: “Devo fare la falsa come voi? No preferisco essere sincera che come voi bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me e poi te Oriana che dici cattiverie in confessionale“.

Oriana ha quindi perso la pazienza: “Se vuoi urlare sappi che so urlare anche io! Non è normale questo atteggiamento. Prima mi lecchi il c… e ora urli“. Poi Dana perde ulteriormente la testa e dice una frase choc alla venezuelana: “Io non ti ho mai leccato nulla e mai te lo leccherò, perché ce l’hai sporco! tesoro il tuo è sporco, sei sporca e volgare sappilo”.

