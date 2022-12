Colpo di scena al GF Vip 7: due concorrenti si sono chiusi dentro l’armadio presente nella loro stanza. Il momento clou avvenuto nelle scorse ore è stato immortalato dalle attente telecamere del reality show, che non si sono perse nemmeno un attimo. Una scena che ha ricordato a molti quella riguardante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in una precedente edizione del reality show. I vipponi in questione si stanno conoscendo in maniera approfondita e ora forse sono giunti ad un livello superiore.

I telespettatori del GF Vip 7 sono rimasti a bocca aperta, quando hanno visto i due concorrenti che si sono subito chiusi in un armadio per non far vedere proprio tutto al pubblico da casa. Ovviamente la gente si è lasciata andare all’immaginazione per comprendere esattamente cosa sia accaduto in quei frangenti. Pare che siano rimasti all’interno dello stesso per alcuni minuti e soltanto pochi altri compagni di avventura si sono resi conto della decisione presa dalla coppia di concorrenti.

GF Vip 7, due concorrenti chiusi nell’armadio: chi sono

I fatti si sono verificati nella casa del GF Vip 7 davanti a Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. Questi due concorrenti si sono subito chiusi dentro l’armadio e in particolare è stato il gieffino a chiudere le ante per nascondersi. Si stavano già scambiando delle effusioni e presumibilmente si sono dati qualche bacio fugace anche quando l’armadio non era aperto. Il video in questione è stato pubblicato da alcuni utenti, che sono impazziti di gioia davanti a quelle immagini che fanno sperare nella nascita di un nuovo amore.

Ad essersi nascosti nell’armadio sono stati Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dinanzi allo sguardo divertito di Donnamaria ed Onestini. Dopo una breve permanenza lì dentro, sono usciti e hanno continuato a viversi questo rapporto molto affiatato. L’augurio di molti è che tra i due sia davvero scattato qualcosa, che vada oltre l’amicizia. Difficile prevedere cosa potrà succedere tra qualche settimana, ma indubbiamente il legame che si è instaurato è molto forte e potrebbe tramutarsi in qualcosa di molto significativo.

Questo entusiasmante momento ripreso dalle telecamere del GF Vip 7 ha fatto il giro della rete, quindi non si sta facendo altro che parlare di questo. Una bella relazione quella nata tra Tavassi e Incorvaia, anche se non sono mancati in passato periodi di tensione e litigi.