Antonino Spinalbese è probabilmente l’uomo più conteso della casa del GF Vip. Tutte le donne sembrano cadere ai suoi piedi. La prima con cui ha stretto un legame è stata Ginevra Lamborghini. Poche settimane, ma tra i due il feeling sembrava evidente, tanto che alla fine il GF Vip ha deciso di far rientrare l’ereditiera nonostante la squalifica e le ha fatto trascorrere dei giorni in casa. Una breve vacanza che è servita ad alimentare le dinamiche intorno ad Antonino Spinalbese.

Poi è stata la volta di Giaele De Donà: la modella è sposata, ma anche lei ha stretto un legame forte con l’hair stylist. Quindi è stata la volta di Oriana Marzoli: la bionda influencer venezuelana più volte è finita sotto le coperte con l’ex di Belen Rodriguez. Poi la loro storia è naufragata all’improvviso di fronte ai primi dubbi di lui. E lei in questi giorni lo sta accusando di averla usata e cerca di chiudere nel peggiore dei modi la storia con Antonino.

Leggi anche: “Si è tolto il microfono e mi ha detto tutto”. GF Vip 7, Antonino nei guai: i segreti su Belen





GF Vip, Antonino parla della figlia e cita Belen Rodriguez

Tuttavia nella testa dell’hair stylist c’è solo la figlia Luna Marì, avuta dalla relazione con Belen Rodriguez. Ormai la bimba ha un anno e mezzo e parlando con Wilma Goich e Davide Donadei ha quindi raccontato quanto le manca vederla e di aver paura anche del futuro, quando la bambina crescerà: “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita”. La piccola è bionda e con gli occhi azzurri, presi da sua nonna. Lui la ritiene veramente bellissima: “Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”.

Poi ha ricordato i momenti della nascita: “Appena è nata l’hanno subito intubata. La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’. Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza”.

La nascita di Luna Marì ha cambiato il carattere di Antonino Spinalbese: “La vita ti cambia quando sei padre. Fuori da qui sono sempre con lei. All’inizio non puoi mollarli mai. Ti fai la doccia e la porti dietro, ti lavi i denti e lo fai con lei in braccio. Io avevo sempre la schiena a pezzi. Se me la portano qui dentro per una sorpresa? Qui non potrebbe mai venire. In tv non si può, ma non vorrei nemmeno. Ma anche fosse mi farei squalificare. Dovessi vederla piangere io correrei da lei”.