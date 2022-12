Oriana Marzoli sta cercando di chiudere nel peggiore dei modi la storia con Antonino Spinalbese al GF Vip. Anche nella puntata di ieri sera – lunedì 19 dicembre – è andato in scena un altro confronto tra i due in cui l’influencer venezuelana ha cercato di mettere in difficoltà l’hair stylist. Anche lo stesso conduttore è poi stato costretto all’intervento per evitare che potessero uscire fuori altre cose compromettenti. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato.

Nel corso dell’appuntamento televisivo col GF Vip 7, è stato puntato il dito contro Antonino Spinalbese con segreti su Belen Rodriguez che avrebbe svelato. La gieffina che ha messo nei guai il giovane ha esordito in questo modo: “Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso di parlarmi questo ridicolo, ma che schifo. Non voglio abbassarmi al suo livello, quindi non lo accuso di avermi usata come ha fatto con Belen. Antonino, vuoi che parlo?”.

Leggi anche: “Ora con lui, mi piace”. GF Vip 7, Oriana mette da parte Antonino: c’è l’altro vippone





GF Vip, un biglietto su letto di Antonino, Oriana Marzoli lo strappa

E nelle ultime ore è successo un altro episodio che ha fatto sorridere il pubblico per i risvolti che ha avuto e la verità che ne è venuta fuori. Infatti sul letto di Antonino Spinalbese è apparso un biglietto con scritto “….AMICI?”. Lo nota Oriana Marzoli e lo porta in camera di Giaele De Donà con cui ha legato molto in questi giorni. Le due vippone hanno iniziato a chiedersi chi lo poteva aver scritto e lasciato sul letto di Spinalbese.

Hanno pensato all’ultima arrivata nella casa del GF Vip, Dana Saber. Infatti Antonino e la nuova concorrente hanno avuto un passato in comune, come è stato raccontato da Alfonso Signorini in puntata. Si erano conosciuti anni fa, lui le aveva donato la sua sciarpa perché pioveva, ma non si era più fatto sentire. Ma in diretta lui ha detto di non ricordarsi di lei. Oriana e Giaele hanno continuato a discutere del bigliettino anche con Nicole Murgia. Poco dopo l’influencer venezuelana è tornata in camera, ha preso il biglietto e lo ha strappato.

la fottutissima bebè che va a strappare il biglietto di dana sul letto di antonino per non regalargli la dinamica 😭😭😭



pic.twitter.com/natWMRhoCH — federic🐉 xmas era (@federic0x1) December 20, 2022

Quindi è venuta fuori la verità. Come hanno raccontato molti utenti su Twitter si è scoperto che quel biglietto non era stato scritto da Dana Saber e soprattutto non era indirizzato ad Antonino. La verità è uscita quando, infatti, il vippone è stato chiamato in confessionale e gli è stato detto di riscrivere il biglietto. A quel punto Oriana Marzoli lo ha saputo e quindi è corsa a chiedergli scusa. Pare che Antonino avesse scritto quel biglietto per Ginevra Lamborghini, uscita dopo una settimana dalla casa. Insomma si tratta solo di un messaggio rivolto all’ex vippona nella speranza che lei, da casa, potesse vederlo.