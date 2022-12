Oriana Marzoli prova a voltare pagina dopo la storia con Antonino Spinalbese al GF Vip. Nei giorni scorsi la modella venezuelana ha confessato un interessamento nei confronti di Daniele Dal Moro. Ma Ginevra Lamborghini si è accorta anche di qualcos’altro. Ovvero che a lei si sarebbe avvicinato pure Luca Onestini. La sorella di Elettra lo ha confidato a Nikita Pelizon e questa ha voluto tirare fuori l’argomento parlando proprio con Oriana e Sarah Altobello.

Sulla possibile storia tra Luca Onestini e Oriana Marzoli la stessa Nikita Pelizon ha affermato: “Se dovesse succedere qualcosa tra di voi, sarei felice, nel senso che sono felice se gli altri sono felici. Ho notato che vi divertite. Cioè siete sempre stati insieme a scherzare e a ridere. Perché dico che c’è qualcosa tra loro? Ginevra mi ha detto che secondo lei a lui piace Oriana”.

GF Vip, Oriana Marzoli interessata a Daniele Dal Moro

Tuttavia Oriana Marzoli continua a ribadire il suo interesse per Daniele Dal Moro. Lo ha fatto anche nel corso di una chiacchierata con Nicole Murgia, l’attrice 29enne sorella del calciatore Alessandro Murgia da poco entrata al GF Vip. Oriana ha confidato queste parole alla nuova coinquilina: “Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato”. In sostanza quando è entrata è rimasta subito colpita anche da Daniele Dal Moro.

L’interesse per il modello veneto però è stato messo da parte per approfondire il rapporto con Antonino Spinalbese. Ora Oriana e Daniele hanno un bel rapporto di complicità: “Mi interessavano tutti e due. Quando stavo bene con Antonino ho sempre provato a parlare con Daniele. Ora parliamo, stiamo bene ma niente di più”. A quel punto Nicole Murgia ha voluto saperne di più e le ha fatto una domanda un po’ scomoda: “Se lui dovesse avvicinarsi, tu ti lasceresti andare di più?”. “Sì, mi è sempre piaciuto”, ha risposto senza alcun dubbio Oriana. Marzoli.

Nel frattempo Oriana Marzoli pare intenzionata a chiudere nel peggiore dei modi il rapporto con Antonino Spinalbese. Ha deciso di confidare a Ginevra Lamborghini cosa le avrebbe detto l’ex compagno di Belén Rodriguez, stando attento a non essere intercettato dalle telecamere del GF Vip. Dal canto suo Orina ritiene di essere stata usata e accantonata dall’hair stylist ed è furiosa per come è stata trattata.