Nuovo caos al GF Vip 7 con Wilma Goich furiosa contro la concorrente. Davvero difficile mantenere l’unità nella casa più spiata d’Italia, infatti un comportamento errato da parte della gieffina ha mandato fuori di testa l’ex di Edoardo Vianello. Si è accorta nuovamente di qualcosa che non andasse nel verso giusto e ha subito raggiunto la colpevole, facendole notare la situazione. Questa non è la prima volta che Wilma perda le staffe, ma stavolta ha decisamente alzato la voce in maniera molto forte.

Nel corso di una delle tante giornate al GF Vip 7, Wilma Goich ha manifestato tutta la sua insofferenza nei riguardi dell’altra concorrente, che però ha cercato subito di difendersi invano. Uno dei filmati in questione, girati dalle sempre presenti telecamere del reality show di Canale 5, è stato pubblicato da un utente su Twitter. E molti utenti si sono scatenati, commentando l’accaduto. Vediamo cosa è successo nelle ultime ore e soprattutto le ragioni che hanno indotto la cantante a sbraitare.

GF Vip 7, Wilma Goich litiga con una vippona

All’interno del giardino del GF Vip 7 c’è stato un confronto aspro tra Wilma Goich e questa vippona, la quale stava dialogando con gli altri coinquilini Daniele Dal Moro, George Ciupilan, Nicole Murgia, Alberto De Pisis e Edoardo Tavassi. Ancora una volta tema centrale della lite è stato la pulizia nella casa più spiata d’Italia. Wilma e Patrizia Rossetti spesso e volentieri si sono innervosite per il poco supporto degli altri nelle pulizie ed ecco che si è registrato un altro problema simile.

Questo il rimprovero di Wilma Goich nei confronti della compagna di reality Oriana Marzoli: “Per cortesia, quando ti alzi il tuo piatto lo metti nel lavandino”. La venezuelana ha ribattuto immediatamente: “Quel piatto sporco non è il mio”. Ma Wilma ha insistito: “Hai detto lavo la padella e il piatto”. A quel punto i toni si sono accesi e la cantante ha esclamato: “Non urlare. Tu i tuoi piatti non li lavi mai”. Infine, l’influencer ha fornito la sua spiegazione definitiva e ha mostrato fastidio parlandone con Luca Onestini.

Infine, Oriana ha detto: “Mi sono stufata delle sue urla, lei se la prende sempre con me”. E aveva precedentemente spiegato di non aver pulito i piatti perché non c’era più il sapone. Qui potete vedere il video della lite tra la Marzoli e Wilma Goich.