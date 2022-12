GF Vip 7, chi è il preferito della settimana? Il reality show di Alfonso Signorini è sempre un grande successo e ovviamente tra i concorrenti in gara, le antipatie e le simpatie non possono che essere all’ordine del giorno. Questo, sia chiaro, accade sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. La curiosità di scoprire chi è finito nelle grazie dei fan del programma è alle stelle e la risposta si apprende su Novella2000.

GF Vip 7, chi è il non preferito della settimana? Alla luce del sondaggio lanciato su BlogTivvu che vedrebbe, almeno per il momento, Charlie Gnocchi a serio rischio eliminazione dal programma, anche un’altra curiosità svelata su Novella2000 che ha espressamente lanciato un altro stuzzicante sondaggio che riguarda, questa volta, il preferito della settimana secondo il pubblico a casa.

Su Novella2000 si specifica che il sondaggio “non tiene conto però di Davide Donadei e di Nicole Mugia, che hanno varcato la porta rossa soltanto pochissime ore fa”. E presto detto, ecco la classifica GF Vip 7 che rivela il nome del concorrente che è riuscito a conquistare le simpatie e l’affetto dei fan. Stando a quanto si apprende la percentuale di voti più bassa va a Wilma Goich con uno spaccato 0% mentre con un ben 24% Daniele Del Moro raggiunge il primo posto al podio. Ma scopriamo la classifica completa. (“Ecco chi prende il suo posto”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli fuori. E c’è il nome bomba).

Ultimo posto di gradimento della settimana va a Wilma Goich, con lo 0% dei voti, mentre con l’1% dei voti arrivano a pari merito Milena Miconi, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini e Attilio Romita. Salgono di poco con un 2% di voti invece Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Viaggia invece in solitaria, Edoardo Donnamaria, con il 3% dei voti.

Si arriva dunque al 5% dei voti che conquistano invece Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis, seguito con un 7% per la sorella di Clizia ex gieffina, Micol Incorvaia. A salire invece, incontriamo George Ciupilan, con il 9% dei voti, a pari merito con Edoardo Tavassi e il tanto discusso negli ultimi giorni Antonino Spinalbese. Poi arriva un bel 12% di voti di Nikita Pelizon, e dulcis in fundo, Daniele Dal Moro, con il 24% dei voti.