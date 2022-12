Lo sappiamo fin troppo bene: Sonia Bruganelli assente per diverse puntate del GF Vip 7. Ad annunciarlo è la stessa moglie di Paolo Bonolis. La donna, si scopre, passerà il Natale negli Usa per stare insieme alla sua famiglia. Non è di certo la prima volta che capita una roba del genere. Anche l’anno scorso, sempre in occasione del Natale, la donna era partita per gli States per passare le vacanze lì. Al posto della Bruganelli, al GF Vip, si era seduta per qualche settimana, la bella e brava Laura Freddi.

Succederà anche quest’anno? Molti sono convinti di no, ovvero che al posto dell’opinionista ci sarà qualcun altro. Ma chi? Qualcuno aveva azzardato che a prendere momentaneamente il suo posto ci avrebbe pensato Giulia Salemi. Come sappiamo, l’ex gieffina è già presente in studio e ha un compito non molto diverso da questo. Qualcun altro azzarda che a prendere il posto di Sonia potrebbe essere Elenoire Ferruzzi, ma sarebbe davvero pronta per un compito così arduo?

Sonia Bruganelli assente per diverse puntate del GF Vip 7

Altra grande ipotesi, tutta da confermare certo, ma che ha un suo perché, è quella che vede seduta lì Adriana Volpe. In effetti sarebbe un colpaccio per Alfonso Signorini, visto il cattivo sangue che passa tra le due. L’indiscrezione, lanciata da Pipol TV, non ha visto però nessuna conferma della dirette interessate. Tutto nasce da un rumor.

Il caso ha voluto che la Volpe si trovasse a Cortina D’Ampezzo per un evento a cui hanno partecipato anche Alfonso Signorini, Alex Belli e Delia Duran. È per questo che in molti hanno creduto che in realtà i due si fossero incontrati per discutere di lavoro. Poco dopo però, la Volpe ha fatto chiarezza sulla vicenda spiegando che non sarà lei a sostituire la collega: “Non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al GF”.

Adriana Volpe#GFvip pic.twitter.com/pTziBkICQr — Alberto Checchinato (@AlbertoChecchi5) December 18, 2022

Niente da fare quindi, tutti quelli che sognavano di vedere lontana la Bruganelli dal programma, dovranno attendere ancora un po’. Per il momento però, almeno per 4 settimane, al suo posto ci sarà qualcun altro. E alla fine, la sostituta la scopriremo soltanto quando il GF Voi deciderà di confermare qualche news.

