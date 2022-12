“È tempo di dire tutta la verità”. GF Vip, Oriana vuota il sacco: la bomba top su Belen. E Antonino trema

Oriana smaschera Antonino. Nervi tesi e confessioni piccanti nella casa del GF Vip 7. Come tutti sanno, tra l’influencer spagnola e l’ex fidanzato o di Belen Rodriguez c’è stato un breve flirt, chiuso definitivamente dal parrucchiere qualche settimana fa. Un addio che ha fatto soffrire la Marzoli.

L’influencer spagnola ha fatto intender che sotto le coperte ci sia stato più di baci e coccole e quando Antonino ha deciso di chiudere lei non l’ha presa bene. A metterci il carico da novanta anche Alfonso Signorini, il quale ha rispedito in casa Ginevra Lamborghini stuzzicando la gelosia della Marzoli.

Leggi anche: “Non può farlo, basta”. Oriana è una furia, sente la spifferata su Antonella e non riesce a trattenersi





Oriana smaschera Antonino Spinalbese e parla di Belen Rodriguez

Stanza di essere additata come pazza e ”una che si fa dei film”, Oriana ha smascherato Antonino rivelando dettagli inediti sulla loro relazione e parlando anche di Belen Rodriguez: “Mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no”.

Oriana è un fiume in piena e smaschera Antonino: “Adesso parlo, prima non ho mai voluto parlare, però ora mi sono rotta. Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura”.

Il vulcano Oriana non si è fermata qui, perché ha tirato in ballo anche Belen Rodirguez, l’ex fidanzata di Antonino e madre di Luna Marì. “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. – così Oriana ha smascherato Antonino – E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio che schifo vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”.