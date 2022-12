Nuova lite al GF Vip 7. Nella casa più spiata d’Italia gli animi sono sempre più caldi e i nervi tesi. La convivenza forzata ha iniziato a far scricchiolare i rapporti tra i concorrenti e ogni minima cosa è un buon pretesto per litigare. Ancora una volta le protagoniste sono loro: Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Dopo aver stretto un bel rapporto nella casa (quando Oriana aveva una relazione con Antonino, amico della fidanzata di Edoardo Donnamaria), le due hanno iniziato a punzecchiarsi e ormai, tra le due è guerra aperta. A scatenare la nuova lite al Grande Fratello Vip è stato il letto in cui dorme Oriana, che in origine era quello della Fiordelisi.

Nuova lite al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

“Possiamo vedere chi è la persona cattiva, mi ha chiamata falsa…falsa è una persona che ti dice simpatica dal vivo e dietro ti dice le cose brutte, mi chiama cattiva, non mi interessa niente se sono una sottona, sono stata onesta con i miei sentimenti”, sono state le parole di Oriana durante la scorsa diretta. Appena 24 ore dopo una nuova lite in casa. Da quando Antonella Fiordelisi ha iniziato la sua relazione nella casa, la notte dorme con Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli ha preso il suo letto.

Mentre Oriana si trovava in giardino con Luca Onestini, Sarah Altobello le ha detto che “Antonella vuole il letto stanotte”. La decisione della Fiordelisi è scaturita a seguito della lite con il fidanzato Edoardo Donnamaria. Per questo motivo l’ex schermitrice ha deciso di non dormire con lui ma di tornare nel letto in cui dormiva le prime settimane di permamenza nella casa del Grande Fratello Vip. Peccato che ora al suo posto, nel letto insieme a Sarah Altobello, ci sia proprio Oriana Marzoli.

Antonella: “Nel caso dovessi litigare con Edoardo il letto è il mio, e tu mi hai detto di sì”

Oriana: “Ma come fai a dire che il letto è tuo, non l’hai comprato tu. Non fare la ragazzina, hai 24 anni”

Oriana: -“Voi state sempre insieme chi lo sa quando state litigando? Litigate un'ora si un'ora no, un'ora si un'ora no, un'ora si un'ora no.

Come faccio a sapere? Non lo so, è una cosa logica Antonella”



“O fa pace col ragazzo o dorme con Milena”, le parole dell’influencer spagnola, che non ha nessuna intenzione di lasciare il posto in quello che ormai è diventato il suo letto. “Ma come fai a dire che il letto è tuo, non l’hai comprato tu. Non fare la ragazzina, hai 24 anni”, la risposta di Oriana. “Ci sono stati dei problemi e quello resta sempre il mio letto”, la risposta di Antonella Fiordelisi. E ovviamente si è scatenata una nuova lite, con accuse di reciproca gelosia e toni molto accesi. Sui social molti utenti si sono scagliati contro Antonella Fiordelisi mentre Oriana è sempre più benvoluta dal pubblico social.