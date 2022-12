Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, ennesimo scontro tra le due gieffine. Non si tratta solo di caratteri diversi, ma anche del modo di vedere alcune cose. Nella casa del GF Vip 7 la convivenza ‘forzata’ tra i concorrenti non è ma facile, soprattutto quando di mezzo ci si mettono anche le diffidenze. Cosa è accaduto è presto detto.

Lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. GF Vip 7 denso di colpi di scena. “Possiamo vedere chi è la persona cattiva, mi ha chiamata falsa…falsa è una persona che ti dice simpatica dal vivo e dietro ti dice le cose brutte, mi chiama cattiva, non mi interessa niente se sono una sottona, sono stata onesta con i miei sentimenti”, sono state le parole di Oriana che ha trovato anche l’appoggio del conduttore.

Lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: “Ti devi vergognare”

“Delle cose che ha detto lei condivido una cosa, non mi ha mostrato solidarietà quando mi ha visto soffrire per Antonino, in effetti non hai mostrato empatia verso un’altra donna”, la replica di Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi. Un acceso confronto iniziato con un “Bugiarda” a cui la modella originaria di Salerno ha replicato: “Prendi una camomilla, è una falsa, mi ha sempre sparlato dietro facendo l’amica, l’ha fatto anche con Sarah”. (“Vuoi sapere la verità?”. Oriana Marzoli, i microfoni del GF Vip 7 registrano tutto: confessione bollente).

“Non sei stata una brava amica, egoista!”, e davanti a queste parole anche l’incursione di Giaele De Donà: “Sono venti giorni che mi manda frecciatine provocazioni, sento che parla di me alle mie spalle“. Durante il confronto anche Signorini è tornato a prendere parola interpellando Edoardo Donnamaria: “Quanto ne hai piene le scatole di queste liti continue?”. La risposta di Donnamaria non si è lasciata attendere.

“Che litighi con tutta la casa, basta che non litighiamo io e lei, in queste dinamiche in generale…”, e come molti hanno avuto modo di apprendere di fronte a queste parole Sonia Bruganelli ha deciso di non passarci su: “Se non vuoi parlare le dai ragione, ti metti in un angolo e non litighi”, “Non do sempre ragione a lei”, la risposta di Donnamaria, e il conduttore: “A volte per convenienza”, frase che ha concesso a Sonia di replicare ulteriormente: “Alcune amicizie le stai buttando via per seguire troppo la pace”.