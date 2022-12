“Stiamo per uscire tutti”. GF Vip, panico nella casa: l’annuncio dei vipponi (VIDEO)

Un altro grandioso scherzo di Edoardo Tavassi al GF Vip 7. Il fratello di Guendalina, con la complicità di Patrizia Rossetti e Luca Onestini, ha fatto credere a tutti che sarebbero andati due giorni in una spa. I tre hanno fatto credere ai vipponi che avrebbero lasciato la Casa del GF Vip 7 per andare in un centro per rilassarsi. Il ragazzo ha spiegato: “Avete mezz’ora di tempo per preparare una borsa”. Naturalmente quasi tutti ci sono cascati e hanno iniziato a pregare le borse.

Giaele De Donà ha iniziato a saltare come una bimba davanti ai regali di Natale, Antonella Fiordelisi è corsa a fare la borsa, così come tanti altri. Qualcuno però non ha creduto minimamente alla parole di Edoardo, Luca e Patrizia. La felicità dei ragazzi però non è durata molto. Poco dopo infatti, Tavassi ha confessato che si trattava di uno scherzo. Naturalmente è impensabile he la produzione possa concedere a tanti di poter lasciare la casa.

Il motivo principale è la quarantena, chi lascia la casa dovrebbe rispettare un periodo di isolamento e sembra impensabile per tutti. Pe non parlare del fatto che si potrebbe provvedere a una cosa del genere solo se la spa in questione fosse piena di telecamere e microfoni. Insomma, impossibile. Naturalmente Edoardo Tavassi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini se la sono goduta nel guardare tutti che preparavano borse e vestiti e i video ne sono una prova.

Dopo lo scherzo tuttavia, non è mancata un po’ di sana polemica, soprattutto per il modo in cui i vipponi gestiscono ala casa. Come è noto oramai, sin dal primo anno di GF Vip, tanti hanno criticato la sporcizia e il disordine che si notano nella casa del GF Vip. E anche se alcuni concorrenti che la mettono tutta di lasciare un po’ di pulizia in giro, agli altri non interessa minimamente.

L'unico che non ci è cascato è Tipitipiti 😄 sicuramente è uno scherzo questo della Spa 😁 Alberto non ci cascare 😃#ThePisis#gfvip pic.twitter.com/VVqA4ZOgGR — Luana Campo Verde (@LuanaCampoVerd2) December 18, 2022

Edo che sclera per lo scherzo della spa e oltre prendere a calci cose dice ad Anto: “stasera facciamo sesso”😂😟🔥 #donnalisi pic.twitter.com/afNT0WBL7U — Elisabetta Scognamiglio (@ElisabettaScog3) December 18, 2022

Il peggio i ragazzi lo danno proprio nelle camere da letto. Letti disfatti, sporcizia, buste dell’immondizia sparse per la camera, le valigie aperte, asciugami appoggiati non si sa da chi, pacchi di mikado sul comodino, indumenti e buste di cibo per terra. Insomma, una situazione davvero sgradevole.

