“Andate tutti a fan***”. GF Vip, decisione choc di Antonino. Furia nera dopo il fattaccio

Antonino Spinalbese vuole abbandonare il GF Vip 7. Giorni difficili per l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che durante l’ultima puntata in diretta si è detto stufo della situazione in casa e ha lanciato un appello per uscire. Nei giorni scorsi Spinalbese ha litigato con due coinquilini: Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati per un abbraccio dato dal giovane a Oriana Marzoli. E la Fiordelisi aveva minacciato il fidanzato di adottare lo stesso comportamento con Antonino Spinalbese, del quale Edoardo era molto geloso. E così il volto di Forum aveva attaccato l’ex di Belen. Parola molto dure che hanno fatto discutere il web: “Mi fa schifo come uomo, lo picchierei o denuncerei”.

“Antonino non mi piace, mi fa schifo come uomo, è una persona che si comporta di me*da. Se fossimo stati fuori di qui o ti gli avrei messo le mani addosso o lo avrei denunciato. Opto per la seconda perché le mani addosso non si mettono”, aveva detto Edoardo Donnamaria. Il video poi è stato fatto vedere in puntata ad Antonino Spinalbese, il quale è rimasto molto male delle parole utilizzate da Donnamaria per descriverlo.

E ancora le liti con Oriana, con la quale ha avuto un flirt finito poi nel giro di pochi giorni e le critiche per il suo rapporto con Ginevra Lamborghini. “Se mi espongo non va bene, se non mi esprimo non va bene. Mettono in dubbio il mio rapporto con Ginevra… e allora sapete una cosa? Ma andate tutti a cagar, non mi rompete i coglion dai suvvia!”, ha detto Antonino Spinalbese a fine puntata.

“Vi prego, odiatemi!”, è stato l’appello di Antonino Spinalbese rivolgendosi al pubblico e facendo una sorta di appello per uscire dal gioco: “Siamo in sei, forse è difficile uscire ma sarebbe bellissimo. Sto andando fuori di testa dopo tre mesi qui…”.

Chiedo per una amica 😉#Gintonic #ginevra #Antonino #GFvip pic.twitter.com/hgUiJnW87a — Ari Adion (@ari_adion) December 18, 2022

“No non mi dispiace assolutamente di essere finito in nomination. Gin, Antonino se ne vuole andare. Sì è la verità guarda. Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo“, le parole di Antonino Spinalbese.