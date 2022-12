Sonia Bruganelli contro Antonino Spinalbese. La nota opinionista del reality show prende parola e quando lo fa, decide di non lasciare nulla in sospeso. Infatti alla luce degli ultimi avvenimenti in casa GF Vip 7, Antonino Spinalbese è stato messo al muro dopo un duro attacco. Tutto ha avuto inizio quando il conduttore ha chiesto a Oriana Marzoli di esprimere un’opinione sul rapporto tra il gieffino e Ginevra Lamborghini.

Sonia Bruganelli attacca Antonino Spinalbese. Nella casa del GF Vip 7 la presenza di Ginevra Lamborghini ha sicuramente attirato tutte le attenzioni di Antonino e cosa pensa Oriana è presto detto: “Si vede che a lui piace molto…lei mi ha detto che è solo amicizia”. Poi in puntata è intervenuto anche il diretto interessato che ha sottolineato qualcosa in più rompendo il silenzio.

Leggi anche: “Costa quanto una casa!”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli borsa super lusso in studio: 2 anni per averla





Sonia Bruganelli attacca Antonino Spinalbese. Lo hanno sentito tutti

“Il fatto che ci sia una sorta di imbarazzo dall’ultima volta che è stata qua, mi ha fatto capire che di amicizia non se ne possa parlare più di tanto. E’ una bella affinità, stiamo bene”. E a questo punto Alfonso Signorini ha chiesto: “Non è il caso di essere più chiara e di non arrampicarti sugli specchi? Credo che sia un dovere avere chiarezza sul vostro rapporto, almeno metti la parola fine a questa storia”. E sul conto di Ginevra anche Orietta Berti ha detto la sua: “Secondo me lei ha un fidanzato, ma non è indifferente neanche a lui”. (“Ma ti sei visto?”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli picchia duro su Edoardo Donnamaria: si è accorta di tutto).

Insomma tutti hanno espresso la loro opinione e a tal proposito non poteva mancare all’appello anche Sonia Bruganelli: “Lei un po’ ci gioca, le fa comodo mantenere questo riserbo”. Dunque per Antonino Spinalbese la questione è chiara: “A una certa bisogna fermarsi un po’ nel gioco”. E Oriana Marzoli a quel punto ha sottolineato: “Anche io mi pento, mi viene da vomitare ogni volta che lo ascolto, avevamo un rapporto di amicizia, quando lei ha fatto l’ingresso non esisto più, ha voluto girare la frittata“.

In difesa di Oriana Marzoli, dunque, Sonia Bruganelli ha deciso di insistere e passare all’attacco contro Spinalbese: “Questa ultima uscita è stata di pessimissimo gusto, lei è una donna come Ginevra”. E la risposta di Antonino: “Sono stato due settimane a cercare di capire come stesse, mi hanno consigliato di allontanarmi, avvicinarmi, quando ho visto quel video con Onestini mi sapeva di teatro”. Frasi che hanno portato Sonia alla replica: “Quella bellissima frase che hai detto per rispettare Ginevra stona Oriana, che ha anche diritto di essere rispettata”. E ciliegina sulla torta, il consiglio di Oriana a Ginevra: “Fai schifo. Pensaci prima di provarci con questo, se tratta così una donna“.