Sonia Bruganelli, al GF Vip 7 è tempo di sfoggiare il dettaglio super lusso. Il reality show è giunto alla 23esima puntata portando con sé grandi colpi di scena e una ventata di freschezza. Tra dissapori e confronti accesi i gieffini hanno avuto la possibilità di mettere da parte qualche vicenda spiacevole per fare entrare in casa il giusto spirito natalizio. E Sonia Bruganelli cosa fa? L’opinionista di Alfonso Signorini non poteva che sfoggiare una borsetta che a definirla griffata sembra poco.

Il prezzo della borsetta di Sonia Bruganelli è da capogiro. Sempre molto criticata proprio per non nascondere una vita fatta agiata che però l’opinionista ha sempre sottolineato essere il risultato di una spiccata dedizione al lavoro. Imprenditrice a tutto tondo, Sonia ha risposto alle critiche a testa alta e con una giusta dose di sarcasmo. E anche al GF Vip 7 non poteva smentirsi.

Il prezzo della borsetta di Sonia Bruganelli è da capogiro: l’accessorio sfoggiato anche al GF Vip 7

Nel corso della puntata del reality show di Alfonso Signorini, la nota opinionista ha sfoggiato una borsetta che raggiunge prezzi inaccessibili per molti, infatti la cifra dell’accessorio questa volta riesce a superare persino i cinquemila euro. Avete capito molto bene: la mini bag di Hermes oltre a fare girare la testa a tutti è anche un pezzo ‘raro’. (“Più di Orietta Berti”. Sonia Bruganelli, cachet stellare al GF Vip: la cifra top e la sua reazione).

Infatti sembra proprio che per la mini bag si lasci attendere per qualche anno dopo la sua ordinazione, quindi non è un accessorio reperibile presso un negozio. E tenetevi pronti a conoscere la cifra di capogiro, che, solo per darvi qualche suggerimento in più, sembra sfiorare il prezzo d’acquisto di un mini appartamento. Infatti stiamo parlando di ben 39.147 euro. E Alfonso Signorini ha chiesto alla telecamera di inquadrare la piccola opera d’arte indossata da Sonia. Questo proprio in diretta tv al GF Vip.

“Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che co vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”. E sembra che di mezzo ci sia lo zampino di Paolo Bonolis. Un regalo, dunque, che l’opinionista ha raccontato così: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”.