Per la seconda edizione di fila Sonia Bruganelli è l’opinionista del GF Vip. Lo scorso anno Alfonso Signorini l’aveva voluta al suo fianco per commentare in studio le vicende della casa più spiata d’Italia. E aveva composto una coppia infuocata con Adriana Volpe: le due non si piacciono più di tanto, lo hanno detto e confermato varie volte sia in diretta tv, sia attraverso le interviste e sui social La scelta del conduttore ha funzionato perché anche loro due creavano dinamiche che alla fine hanno giovato al reality.

Inizialmente Sonia Bruganelli non voleva bissare l’esperienza in studio. Riteneva di aver dato tanto e, invece, ha cambiato idea, accettando nuovamente la proposta di Alfonso Signorini. Questa volta insieme a lei c’è Orietta Berti e anche in questo caso la coppia funziona, piace al pubblico e pungola costantemente i vipponi. In molti in questi mesi di Grande Fratello Vip si sono domandati il cachet delle due opinioniste. Orietta Berti è stata fortemente voluta dal conduttore, che l’ha a lungo corteggiata e finalmente è riuscito a farle firmare il contratto.

Sonia Bruganelli, il cachet al GF Vip: smentita sul compenso

Un cachet da capogiro: “Tanti. Ma proprio tantissimi soldi”, aveva raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha parlato di “10mila euro a puntata”, per la cantante. Una pagina su Instagram ha condiviso un video in cui si ipotizza il guadagno di Sonia Bruganelli: stando a questi rumor si arriverebbero a toccare i 12mila euro a puntata. Una cifra non sembra trovare riscontri positivi e ci ha pensato la stessa opinionista a intervenire sulla questione.

Sonia Bruganelli ha smentito tutto: “Ma non è vero!!!!”, ha scritto tra le storie Instagram la moglie di Paolo Bonolis sotto al reel condiviso dove si parla appunto del suo compenso economico. L’opinionista ha anche precisato che si tratta solo di fake news: “Sono sempre più affascinata dalle pagine instagram che scrivono quello che gli passa in mente, senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”, si legge a corredo del video della smentita.

Insomma in questo caso Sonia Bruganelli ha voluto fare chiarezza sulla questione con la solita ironia che la contraddistingue. Probabilmente non sapremo mai il reale compenso che percepisce per ogni puntata del GF Vip, ma bisogna registrare questa sua smentita che mette a tacere delle voci che non sono per nulla piaciute all’opinionista.