GF Vip, via Alfonso Signorini e le opinioniste. Si prospetta un’autentica rivoluzione nella prossima edizione del reality di Canale 5, quella che andrà in onda nel 2023. Ma andiamo con ordine. Quella in corso è la settima edizione e da ormai quattro edizioni è il noto giornalista, direttore di Chi, a guidare le danze. Le prime tre stagioni erano state invece condotte da Ilary Blasi con Alfonso Signorini a fare l’opinionista in studio.

Quest’anno la coppia formata da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non è stata riconfermata. Pare che ad Adriana fosse stata proposta perfino la partecipazione al reality, rifiutata perché considerato un passo indietro. E dunque ecco la new entry di Orietta Berti, cantante popolare non solo tra i più grandi che si sta facendo apprezzare anche in questa nuova veste. Nelle ultime ore, però, un clamoroso gossip sta circolando sul web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Leggi anche: “Stop per gennaio”. GF Vip 7, brutta notizia da Mediaset per Signorini, concorrenti e pubblico





GF Vip, dalla prossima edizione cambia tutto

Si tratta di indiscrezioni, voci non confermate né tanto meno ufficiali, dunque da prendere con cautela. A dare queste anticipazioni, comunque, è Alessandro Rosica, che con il suo profilo Investigatore social ha spesso azzeccato previsioni e gossip: “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!” le parole dell’esperto di tv e gossip che tra le altre notizie aveva dato quella sulla fine della storia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.

Non solo, oltre ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli, anche l’opinionista social Giulia Salemi dovrebbe essere sostituita. Insomma si prospetta un cambiamento radicale per il Grande Fratello Vip 8. D’altra parte non è una novità che Alfonso Signorini sopporti sempre meno certi atteggiamenti e comportamenti sopra le righe dei vipponi. Non ultimo il caso di Marco Bellavia che ha generato tantissime polemiche.

E che dire di Orietta Berti? In tanti considerano il suo passaggio al GF Vip legato esclusivamente a fini promozionali per il suo ultimo album. Mentre Giulia Salemi sembra sia pronta a sbarcare in Rai, mentre per Sonia Bruganelli, che già quest’anno è rimasta in forte dubbio fino all’ultimo, potrebbero aprirsi le porte di altri programmi. Dunque, che ne pensate di questa rivoluzione? Gioverà o no al GF Vip? Siete favorevoli?

“In ospedale da due mesi”. Maria Giovanna Maglie choc: “Ecco perché non mi vedete più”