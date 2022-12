Il doppio appuntamento con la diretta su Canale 5 del GF Vip 7 è saltato da metà novembre a causa della contemporanea presenza sulle reti della concorrenza dei mondiali di calcio in Qatar che hanno stravolto la programmazione anche della Rai con trasmissioni che sono state ridotte o non vanno in onda: infatti la tv di Stato ha acquisito i diritti di tutte le partite di calcio del mondiale prima che l’Italia fosse eliminata ai play off dalla Macedonia del Nord e quindi ha la possibilità di trasmettere tutti i match della manifestazione in Qatar.

Per questo motivo anche Mediaset si è adeguata e ha deciso di proporre solo una volta alla settimana in prima serata la puntata del GF Vip condotta in studio da Alfonso Signorini. Tuttavia per il mese di dicembre potrebbero esserci dei cambiamenti: stando a quanto rivelato da Fanpage.it, il secondo appuntamento della settimana col GF Vip 7 potrebbe essere riproposto, ma non di giovedì, come succedeva precedentemente. Alfonso Signorini dovrebbe avere a disposizione il sabato sera: nel dettaglio il reality andrebbe a scontrarsi con una partita del mondiale (sabato 10 dicembre) e con Ballando con le stelle di Milly Carlucci (sabato 17 dicembre).

Leggi anche: “Mi licenzio”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli stanca degli insulti: sfuriata dopo la puntata





GF Vip, stop al doppio appuntamento a gennaio 2023

Insomma dovrebbe trattarsi di una parentesi per Alfonso Signorini. Infatti il doppio appuntamento dovrebbe concludersi solo con quelle puntate, perché da gennaio 2023 cambia ancora la programmazione Mediaset e sarà riproposta solo una puntata alla settimana per il reality. Come scrive Blastingnews, Il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà con la regolare messa in onda di lunedì sera ma, per il momento, non è previsto nessun nuovo raddoppio in prime time di giovedì.

Per quanto riguarda la programmazione del sabato sera, spazio a Maria De Filippi che dal 7 gennaio riprende con C’è Posta per te (il famoso people show dei sentimenti che andrà in onda con storie inedite) e – una volta terminato – ci saranno le puntate serali di Amici 22. Il talent show è in programma a partire da marzo in poi in prime time su Canale 5. Da gennaio 2023 spazio anche alle fiction che terranno compagnia al pubblico nel prime time.

Alcuni titoli sono stati confermati: si tratta di “Buongiorno mamma”, la serie con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova che andrà in onda il mercoledì, la seconda stagione di “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, il debutto de “Il Patriarca” serie tv poliziesca con Claudio Amendola che andrà in onda sempre di venerdì al termine della messa in onda di Fosca Innocenti.