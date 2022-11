Rivoluzione in arrivo per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Finora nessuno aveva ipotizzato questa decisione di Mediaset, che potrebbe essere ufficializzata già nei prossimi giorni. Allo stato attuale è in programma una sola puntata settimanale del reality show di Canale 5, trasmesso di lunedì. Infatti, è stato cancellato da un po’ di tempo il secondo appuntamento del giovedì sera. Ma ora il sito Fanpage è stato in grado di anticipare un vero e proprio colpo di scena, che renderà increduli milioni di telespettatori.

Per il GF Vip 7 di Alfonso Signorini si prefigura un momento estremamente importante. Intanto, parlando di dinamiche interne alla casa, la super protagonista delle ultime ore è stata Oriana Marzoli. La venezuelana ha inscenato un balletto super bollente e ha messo in mostra il suo spettacolare lato B. Infatti, ha deciso di twerkare, la gonna si è alzata e ha fatto vedere a tutti il suo slip di colore bianco rendendo felice moltissima gente. Ma la produzione l’ha richiamata in confessionale e le ha detto di ridurre atteggiamenti esagerati.

GF Vip 7, Alfonso Signorini sta per approdare al sabato

Una novità sensazionale quella del Biscione nei confronti del GF Vip 7, con Alfonso Signorini che avrà certamente un compito non semplice. Ma in lui è stata riposta la massima fiducia da parte dei vertici Mediaset, che quindi si attendono un riscontro più che positivo dal conduttore. Bisognerà attendere qualche settimana e poi potremo assistere a qualcosa di parecchio inedito nella storia del reality show. E anche la Rai si troverà di fronte una situazione insolita e presumibilmente inaspettata.

Secondo quanto rivelato da Fanpage, tornerà il secondo appuntamento della settimana col GF Vip 7 ma non di giovedì, come succedeva precedentemente. Alfonso Signorini dovrebbe avere a disposizione il sabato sera per due puntate del suo programma. Nel primo appuntamento, previsto per il 10 dicembre, il presentatore dovrebbe battagliarsi con una partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio, che si stanno svolgendo in Qatar. Poi altra puntata sabato 17 dicembre, quando ci sarebbe la super sfida con Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Quindi, ci sarebbe grandissima attesa per questo confronto tra il GF Vip 7 e Ballando con le stelle, con quest’ultimo che il 17 dicembre dovrebbe avere in programma la semifinale. Non resta che aspettare l’ufficialità e poi il pubblico sarà indeciso su cosa seguire in quelle due circostanze.