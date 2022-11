Clamoroso episodio hot al GF Vip 7 con Oriana Marzoli letteralmente scatenata. I concorrenti e il pubblico sono rimasti a bocca spalancata davanti ad immagini, che passeranno sicuramente come le più bollenti di questa edizione del reality show. Ma non proprio tutti sono rimasti contenti di tutto questo, con lei che ha sfidato apertamente la censura. E la produzione ha dovuto convocarla subito in confessionale ed è stata invitata ad evitare comportamenti che possano provocare polemiche.

Ma difficilmente nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli si fermerà, essendo una delle concorrenti più vivaci degli ultimi anni. Critiche alla gieffina sono arrivate anche alla luce di alcune affermazioni su Antonino Spinalbese: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”. La frase choc di Oriana ha fatto sobbalzare Antonino e nonostante le scuse l’ex di Belen Rodriguez ha deciso di chiudere la storia con lei. Una decisione drastica, ma inevitabile.

GF Vip 7, Oriana Marzoli hot: twerk da censura nella casa

Stavolta al GF Vip 7 ha superato ogni limite Oriana Marzoli, che sta continuando a far parlare di sé per il suo carattere. Il video è diventato virale sul social network Twitter. Lei, che è originaria del Venezuela, ha infiammato il programma con un atteggiamento da censura mentre si trovava sul tavolo da biliardo. Ha cominciato a ballare sulle note di una canzone di Britney Spears ed ecco che all’improvviso, davanti agli occhi degli altri coinquilini e dei telespettatori che seguivano la diretta, ha dato il meglio di sé.

Sotto lo sguardo attentissimo delle telecamere del GF Vip 7, Oriana ha dato vita ad un ballo super sexy e all’improvviso ha iniziato a twerkare mettendo in mostra tutta la sua bellezza. Ma non ha avuto alcuna vergogna a far vedere a tutti le sue mutande di colore bianco, uscite fuori grazie ad una gonna troppo corta. E il pubblico ha potuto ammirare il suo incredibile lato B. Le immagini hanno fatto il giro della rete e i commenti si sono sprecati. Ma la regia è subito intervenuta dopo l’accaduto.

VOLANDO PER ORIANA CHE BALLA BRITNEY SUL TAVOLO DEL BILIARDO #GFVIP pic.twitter.com/j4F1IBXMzs — trashtvstellare (@tvstellare) November 24, 2022

Gli autori del programma hanno chiesto ad Oriana, dopo averla richiamata all’interno del confessionale, di evitare troppi atteggiamenti così espliciti. Chissà se seguirà questo consiglio o meno. Intanto, alcuni utenti hanno commentato: “Che classe”, “Oriana mi fa morire”, “Che belle mutande bianche”.