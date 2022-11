La frase choc di Oriana non è passata inosservata e come sempre sui social si è scatenata la reazione ironica del pubblico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo tra l’influencer e volto dei reality show spagnoli e Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

Da quando Oriana è entrata nella casa Antonino ha iniziato a provare interesse per lei. I due concorrenti hanno iniziato a stuzzicarsi e la new entry della Casa e dopo degli innocenti baci a stampo con l’ex compagno di Belen Rodriguez sono scattati il vero bacio e gli incontri intimi sotto le coperte. Ma la felicità è durata poco, perché poi tra i due è calato il gelo.

La frase choc di Oriana ad Antonino che parla della figlia: “Anche a me manca il cane”

Durante la diretta di lunedì c’è stato confronto e Oriana è apparsa molto infastidita dal fatto che Antonino non le abbia parlato dei suoi dubbi. Per questo motivo si è confidata con Antonella Fiordelisi spiegando di essersi stancata del suo atteggiamento ma dopo il party organizzato dal GFVip 7 i due sono stati nuovamente insieme.

Ma il ritorno di fiamma è durato come un gatto in tangenziale. E tutto per una frase choc di Oriana. Mentre i due chiacchieravano, Antonino ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“.

MA ORIANA CHE PARAGONA LA MANCANZA PER LA FIGLIA DI NINO AL SUO CANE #Gintonic pic.twitter.com/O6F4D4VvMF — 🪁. (@ciclopeados) November 23, 2022

La faccia di Antonino quando lui stava parlando della mancanza della figlia e Oriana gli ha risposto che anche a lei manca il suo cane, sto crepando#GFvip pic.twitter.com/uNdUOipxhQ — Paola. (@Iperborea_) November 23, 2022

La frase choc di Oriana ha fatto sobbalzare Antonino e nonostante le scuse l’ex di Belen Rodriguez ha deciso di chiudere la storia con lei. Lo ha confessato a Wilma e Patrizia, incontrando anche il favore del pubblico a casa: “Io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”.