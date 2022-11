“Oddio, tenetevi pronti”. Oriana e Antonino, la scoperta bomba: così il GF Vip ‘salta in aria’

Il piano di Oriana per Antonino. Dopo due notti di passione sotto le coperte infatti c’è stato un duro confronto e durante la diretta del GF Vip 7 i due hanno parlato dei loro sentimenti. Oriana è apparsa molto infastidita dal fatto che Antonino non le abbia parlato dei suoi dubbi.

Antonino, criticato per il suo rapporto ambivalente con Giaele de Donà, ha infastidito i fan e la stessa Oriana, che per alcuni giorni non gli ha rivolto la parola. Le cosesono cambiate questa notte, quando Antonino è tornato nel letto da Oriana ed è scoppiato in lacrime.

Il piano di Oriana del GF Vip per Antonino: “Mi sono stancata”

A questo punto, Oriana avrebbe chiesto all’ex di Belen Rodriguez cosa avesse causato quella crisi e lui si è limitato a dirle che le avrebbe spiegato tutto con calma il giorno dopo. Il giorno dopo Antonino Spinalbese ha lasciato la stanza senza dire niente a Oriana e così la Marzoli ha deciso di sfogarsi e raccontare tutto ad Antonella Fiordelisi.

Il piano di Oriana per Antonino. L’influencer ha svelato all’amica cosa pensa davvero dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez: “Sai cosa c’è? Che adesso l’abbraccio neanche lo sento vero, non mi sembra naturale. Prima si, adesso non lo sento vero, Da quando lui mi ha fatto capire di avere questa paura, se mi abbraccia non sento che è un abbraccio vero. Mi piace esteticamente ma non mi prende”, ha spiegato ad Antonella Fiordelisi.

Oriana che dice che si sta spegnendo con Antonino, che si è stancata, che sente che gli abbracci di lui non sono veri, io ve lo giuro, se stavolta sarà lei a dare il palo supremo al parrucchiere le faccio vincere il GF #Gfvip pic.twitter.com/WCSWKXGikN — Paola. (@Iperborea_) November 22, 2022

Secondo i telespettatori Oriana avrebbe un piano per Antonino, rifilargli un bel palo. Le parole dell’influencer sono chiare e ha mostrato molti dubbi sul comportamento di Spinalbese. “Con me ha fatto tanti passi indietro. Se stiamo parlando io, lui e Sarah, neanche mi guarda negli occhi quando parla.

Io mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, figurati, ma è una cosa che sto vedendo che non va. Adesso non fa più un cavolo con me. Mi piace però mi sto stufando”, ha confessato ancora Oriana Marzoli all’amica.