Ci risiamo, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono rifiniti sotto le coperte al GF Vip 7. E ci sta, ci mancherebbe altro. Il problema è che ad un tratto, sembra che il ragazzo sia riemerso proprio per… piangere. A rivelarlo, naturalmente, è la venezuelana che di certo non riesce a trattenersi un informazione privata relativo a qualcun altro. Tuttavia sembra che la donna ci sia rimasta male della mancata finalizzazione delle coperte.

Proprio così, sembra che dopo qualche bacio, ad Antonino sia salita tanta malinconia da portarlo a piangere a dirotto di fronte a lei. A questo punto, Oriana avrebbe chiesto all’amico speciale cosa avesse causato quella crisi e lui si è limitato a dirle che le avrebbe spiegato tutto con calma il giorno dopo. Eppure dopo il risveglio non ha detto una parola e Antonino è andato per la sua strada. Solo in questo momento la Marzoli ha deciso di sfogarsi e raccontare tutto ad Antonella Fiordelisi.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono rifiniti sotto le coperte

“Amore è stato molto strano. Sì quando eravamo a letto insieme. Perché piangeva accanto a me. Mi diceva che mi avrebbe detto domani. A te ha detto qualcosa? Perché a me non mi ha raccontato nulla. Mi ha solo detto che non era colpa mia, ma che si sentiva molto in ansia. Io poi mi sono girata e lui mi ha toccato la schiena. Dopo mi ha tirato e mi ha preso la mano e si è asciugato le lacrime con le mie mani. Io mi aspettavo che oggi mi avrebbe detto qualcosa”.

Oriana “Ancora mi ha detto che è in ansia (Antonino) io mi sono girata perché mi sono rotta le palle”



E ancora: “Qualcosa è cambiato tra di noi. Non sento più l’abbraccio. Prima di arrabbiarci, di allontanarci, quando mi abbracciava sentivo l’abbraccio. Adesso non lo sento più vero. Io sento se un abbraccio è vero o meno. Penso che lui mi vuole bene e mi apprezza. Non penso però che provi qualcosa o che gli piaccio come donna”.

Poi conclude Oriana: “Non ci siamo parlati per due giorni e le cose sono cambiate. Prima era diverso. Poi ho scoperto che lui diceva ad altri che aveva paura di me perché andavo troppo veloce. Però con me era incoerente perché veniva a letto con me sempre. Non mi piace che andava a dire a Giaele cose su di me. Anche perché lei prova ancora qualcosa”. Cosa sta succedendo? Forse Antonino vuole rompere con Oriana e non sa come dirglielo? Staremo a vedere.

