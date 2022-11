GF Vip, Sarah Altobello svegliata da urla alle 5 di mattina. Dentro la Casa sono giornate parecchio movimentate. Grande apprensione per quanto capitato a Daniele Dal Moro che è stato male nella notte e, a quanto pare, è stato poi ricoverato. Luciano Punzo lo aveva visto con una flebo attaccata al braccio e in tanti temevano che il vip fosse risultato positivo al Covid. Sarebbe stato il settimo concorrente. Ma non sarebbe il Coronavirus il problema del concorrente che ora è tornato al suo posto.

Inoltre a tenere banco è il litigio, ormai vera e propria guerra, tra Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. I due si sono punzecchiati negli ultimi giorni e dalle frecciate si è passati direttamente agli insulti. Recentemente la modella venezuelana ha dato al fratello di Guendalina della “persona di me***”. Edoardo, d’altra parte, se n’è uscito con “Certo che passare da Belen a Oriana, beh, come dire” ed è stato accusato dai fan della nuova fiamma di Antonino. In ogni caso pare che Oriana ne abbia combinata un’altra…

Leggi anche: “Ti faccio un mazzo così”. Alfonso Signorini, niente giri di parole con Carmen Russo





Oriana Marzoli si presenta così di primo mattino nella Casa

Nell’ultima puntata di lunedì 21 novembre Oriana Marzoli è parsa parecchio turbata a causa del comportamento di Antonino Spinalbese: “Sono arrabbiata con te! Tu hai detto che hai paura di stare con me! Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi”. Fortunatamente, però, sembra che la bella di Caracas abbia avuto modo di riprendersi in fretta.

Probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo Oriana Marzoli alle prime ore dell’alba era sveglissima. In tanti lo erano, ma qualcuno dormiva. Come Sarah Altobello che stava beatamente riposando nel suo letto quando, alle 5 di mattina, Oriana è entrata nella sua stanza urlando “Svegliaaaaa!”. Con lei anche Luciano Punzo che ha chiesto a Sarah: “Che dormi a quest’ora?”.

Come l’ha presa Sarah Altobello? Beh, la showgirl ha reagito benissimo mettendosi a ridere insieme a Luciano e Oriana. Chissà, forse non stava ancora dormendo e infatti a Luciano ha detto: “No, non stavo dormendo…”. Poi evidentemente ha compreso che Oriana era ubriaca e quindi ha preso lo scherzo con filosofia. E voi, come avreste reagito? Se fosse capitato a chi scrive sarebbe finita in un bagno di sangue, ma si sa, mica siamo tutti uguali…

“Cacciatelo subito”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi: polemica per nuovi insulti alla concorrente