Anche in occasione dell’ultima puntata del GF Vip 7 Carmen Russo si è esibita in un balletto sulle note del brano di Ambra “T’appartengo” e lo ha fatto in compagnia degli ex vipponi nello studio. E anche in questo caso l’esibizione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico in studio e dai concorrenti in casa che hanno applaudito la performance. Questa volta non ci sono stati problemi per Carmen Russo che qualche puntata fa è caduta per non aver guardato uno scalino.

Infatti l’ex concorrente del reality era presente in studio e Alfonso Signorini nella prima parte di quella serata l’ha avvistata in mezzo al pubblico chiamandola per un istante al suo fianco. Lei si è alzata e quasi si mette a correre per raggiungere il conduttore, ma non vede l’ultimo scalino e cade rovinosamente senza – fortunatamente – nessuna conseguenza. Quest’anno le scale della scenografia nei pressi delle postazioni delle opinioniste e degli eliminati sono davvero un problema, lo sa bene Orietta Berti che si è già lamentata nelle scorse puntate.

Alfonso Signorini, polemica con Carmen Russo al GF Vip 7

Tornando alla puntata di lunedì 21 novembre, quasi al termine dell’appuntamento in tv Alfonso Signorini fa un’osservazione a Carmen Russo. La ballerina si è esibita come al solito in diretta nel reality show, ma il conduttore ha notato che compariva contemporaneamente in un programma di Maurizio Costanzo, in Rai.

“Io sono incavolato come una biscia birmana – dice Alfonso Signorini -. Perché mentre noi andavamo in onda con il balletto di Carmen Russo, questa non appartiene a nessuno, perché Carmen Russo mentre era qua a ballare stava pure da Costanzo a Effetto notte. No ma scusa eh io ti faccio un mazzo grande così”. Il tono del conduttore è goliardico, ma l’ex gieffina intende chiarire la questione: “Alfonso, ti prego, io non centro niente è registrato tanto tempo fa e Costanzo ha deciso di mandarlo in onda stasera. Io sono qui in diretta”. Carmen Russo raggiunge al centro dello studio Alfonso Signorini e i due chiudono la parentesi abbracciandosi: “Ti perdono” dice scherzando il conduttore che aggiunge: “Salutiamo Costanzo”.

🎶 T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti 🎶 #GFVIP pic.twitter.com/BsVpyqHhgY — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2022

Alfonso Signorini è finito nella bufera delle polemiche dopo la puntata per la sorpresa a George Ciupilan non è stata gradita ai fan che hanno sparato a zero. In una serata ricca di colpi di scena, dopo che George aveva avuto un duro confronto con Luca Salatino scoperto a parlare alle sue spalle, Signorini ha avuto un lungo colloquio con il concorrente che si è aperto parlando della sua infanzia.