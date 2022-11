GF Vip 7, nuova polemica contro Edoardo Tavassi finito nelle ore scorse nell’occhio del ciclone per le sue frasi su Oriana Marzoli. Frasi che avevano fatto infuriare i fan spagnoli e anche quelli italiani a giudicare dal tenore dei messaggi arrivati sulla pagina social del programma. Scrive un’utente: “Ma io non capisco una cosa…ma una persona può scegliere a chi piacere oppure deve buttarsi alle braccia di chiunque come fa Edoardo quando va nei reality con lo stesso copione purché respirino?? E poi incolpano Oriana dei reality ma li dentro non dovrebbe parlare nessuno perché tutti li hanno fatti”.



“Anche Tavassi ha fatto l’isola e punterà anche ad altro ed è palese…ci son persone che hanno fatto 2 volte questo reality…che cavoli di discorsi fanno?? Boh…poi che Oriana ha sbagliato nel dire quelle parole ok ma che lui fa il verso di come parla Oriana è stato ridicolo e cafone!!! Ed in studio ci ridono…assurdo!!! “ Bello “ anche la scenetta in cui viene annunciato che Tavassi è il preferito e dice “ grazie “ in faccia ad Oriana”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi ancora insulti contro Oriana Marzoli



“Complimenti per come prendete a manganellate alcuni comportamenti per poi riderci su sugli altri…complimenti proprio..”. E ancora: “Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”. “Dobbiamo unirci per eliminare questO! No al bullismo contro Oriana”. “Spagnoli uniamoci per salvare questa regina da l’energumeno”. “Tavassi nella vita, non ci sono solo i reality. Fuori c’è una vita e Oriana ha più di 2 milioni di follower ed è più conosciuta di te.



La polemica non sembra destinata a smontarsi specie dopo quello che è successo con Antonino. Nel corso di un dialogo Edoardo ha detto: “Io se ricevevo un messaggio di Belen mi sarei già sentito male”. Poi quell’uscita: “Certo che passare da Belen a Oriana, beh, come dire”. Un’affermazione che ha ferito Oriana Marzoli, nuova fiamma di Antonino, ormai in rotta totale con Edoardo.



“Io non capisco come agli italiani possa piacere un energumeno come questo” scrive un utente, e ancora: “In Spagna Tavassi sarebbe già stato espulso”, “Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”. Intanto Oriana è andata al contrattacco: “Non deve più rivolgermi la parola né guardarmi in faccia”.

