Edoardo Tavassi attaccato dagli spagnoli al GF Vip 7. Il giovane è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione, lo dimostra il fatto che durante l’ultima puntata è lui a vincere il premio di preferenze dal pubblico: 48%. Ma questa cosa accade in Italia. In Spagna invece, dove il programma è comunque molto seguito, il fratello di Guendalina è sì una celebrità, ma in senso negativo. Gran parte degli spettatori iberici infatti, lo odia a tal punto da aver indetto sui social un vero e proprio processo sommario.

Ma cosa è successo in pratica? Su Twitter, in pochissimo tempo, sono apparsi tantissimi post contro il Tavassi, quasi tutti in spagnolo. Naturalmente, alla base di tutto ci sono le continue discussioni tra Edoardo e Oriana. E neanche a dirlo, alcuni atteggiamenti non proprio carinissimi del fratello di Guendalina. E proprio da questi tweet, arrivano accuse assurde come razzismo, xenofobia e misoginia. Una roba che in effetti non sta né in cielo, né in terra.

Edoardo Tavassi attaccato dagli spagnoli al GF Vip

Sui social si leggono messaggi di questo tipo: “Sì bravo, ridi, non so se in Italia si usa questo detto, ma ride ben echi ride ultimo!”. “Lui che le dice che lei ha fatto tanti reality. Ma Oriana gli ha detto la verità, che lui è uscito da un programma da 3 mesi! La capacità di Oriana di seppellire quell’orco di Tavassi in un’altra lingua. Antonella che se la ride perché sa che è vero e che nessun altro ha gli attributi per dirglielo in faccia”.

“Se io vado dalla diretta interessata e ti faccio ‘amore lo sai che hai un poco' i capelli sporchi’ è un conto. Un conto vado da lui e gli faccio ‘lo sai quella ha i capelli sporchi’ quello è un altro”



EDOARDO URLALOOO 👏🏻#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/zUZl3oPaDU — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 21, 2022

Oriana si lamenta di Edoardo che imita il suo accento spagnolo. Ma quando lei imitava l’accento italiano della Marini? #GFVip pic.twitter.com/nzMg2dOju0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 21, 2022

Poi si legge: “Io non capisco come agli italiani possa piacere un energumeno come questo”. “Criticate Oriana e poi applaudite i commenti maschilisti di Tavassi e Daniele, tutti coerenti”. “Ora capisco perché non hanno messo i video xenofobi e misogini di Tavassi, perché così non sarebbe stato il preferito del pubblico”. “In Spagna Tavassi sarebbe già stato espulso”.

Edoardo.D: “Non sto difendendo Oriana”

Daniele: “No, tu sei incommentabile lasciam perdere veramente”

Edoardo.D: “Ma in 3 attaccate Oriana”

Micol: “Ma non c'entra niente Edoardo, io dovevo risponde a quelle provocazioni”



MIO DIO DANIELE E MICOL VI AMO 🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/sXYGEtwFJX — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 21, 2022

HE DECIDIDO QUE ME VOY A DORMIR. NO ME VOY A QUITAR MÁS HORAS DE SUEÑO POR VER UN PROGRAMA QUE PREMIA A UN MACHISTA, RACISTA, EGOCENTRICO Y UN LARGO ETC.

basura de programa.

no he visto mayor chusma que el Tavassi ese.#GFVIP #GFVipOriana #Gintonic #orialbese #incorvassi pic.twitter.com/1Qjtmx3d2S — Pand (@xwzr_) November 22, 2022

E ancora: “Ma secondo questo Tavassi, Oriana dovrebbe lasciarsi calpestare da uno come lui che fa commenti allucinanti?”. “Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”. “Dobbiamo unirci per eliminare questO! No al bullismo contro Oriana”. “Spagnoli uniamoci per salvare questa regina da l’energumeno”. Roba da pazzi.

