“Che persona di me***!”. Edoardo Tavassi distrutto, lite pesantissima e urla al GF Vip

Oriana Marzoli insulta Edoardo Tavassi. Al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni diversi fatti hanno ‘scosso’ le mura della Casa. Tanto per cominciare due coppie si sono lasciate andare ad effusioni parecchio hot. Parliamo di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e poi Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. La bella modella venezuelana, però, è stata protagonista anche per un altro episodio, sicuramente meno piacevole. Oriana ha infatti avuto un brutto litigio con Edoardo Tavassi.

La bionda concorrente sta attirando su di sé le attenzioni dei telespettatori. Diventata famosa come corteggiatrice a Mujeres Y Hombre, la versione spagnola di Uomini e Donne, Oriana ha partecipato a numerosi reality. Ebbene durante queste esperienze ha collezionato qualcosa come 78 denunce per comportamento e atteggiamento discriminante, aggressivo, razzista e xenofobo. Beh, che abbia un bel caratterino, diciamo così, se n’è accorto anche il fratello di Guendalina Tavassi.

Le accuse di Edoardo Tavassi e la reazione di Oriana Marzoli

Edoardo Tavassi ha accusato Oriana Marzoli di essere superficiale e di puntare a fidanzarsi esclusivamente per far parlare di sé. “Hai scelto l’uomo facendo la conta, guardi solo chi ha gli addominali – l’ha attaccata l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi – Preferisco essere brutto e intelligente che come te“. “Hai capito che per essere ca**ta – ha proseguito Edoardo Tavassi all’indirizzo di Oriana Marzoli – devi fidanzarti con qualcuno, altrimenti chi te se ca**? O ti fidanzi o di te non si parla”.

Edoardo Tavassi ha poi attaccato Oriana Marzoli anche per la sua amicizia con Antonella Fiordelisi: “Se lei c’aveva tre follower col cavolo che era amica tua! A me non mi freghi e mai mi fregherai”. Oriana Marzoli ha risposto alle accuse: “Che figuraccia stai facendo! Io ho dovuto scegliere tra 4 uomini per gli addominali? Te hai cercato e non hai trovato la donna! Io posso e tu non puoi, mi dispiace”. Poi però è arrivato l’affondo pesante.

CHE PERSONA DI MERRRRRDA

parla di me nei reality quando ne ha fatti due in tre mesi… è uscito dall'isola ed è entrato qua 🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️#gfvip pic.twitter.com/Cl83kdNtZC — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) November 17, 2022

Confidandosi con Antonella Fiordelisi di quanto avvenuto Oriana Marzoli è letteralmente esplosa: “Non mi deve neanche guardare, che persona di mer** che è! Lui è cattivo, non io! Lui parla di reality, ma ne ha fatti due in tre mesi! Ha appena finito L’Isola dei Famosi ed è entrato qua!”. Insomma parole pesante e tanta tensione nella Casa: tra Edoardo e Oriana passerà del tempo prima che scoppi la pace, scommettiamo?

