Momenti di tensione nella casa del GF Vip 7. Edoardo Tavassi ha avuto una lite con una concorrente e stavolta lo scontro è stato davvero molto forte. In questi giorni il fratello di Guendalina si è fatto riconoscere per la sua simpatia e spensieratezza, ma stavolta ha perso la pazienza con la gieffina e non si è saputo contenere. Sono state proferite frasi anche dure e il tutto è avvenuto davanti agli occhi sbalorditi degli altri gieffini, che non sono riusciti nemmeno a reagire di fronte a quella inedita situazione.

Provocazioni e scontri al GF Vip di Edoardo Tavassi: lite durissima con la concorrente e il pubblico è rimasto scioccato da quel comportamento improvviso dei due inquilini. Intanto, Luca Salatino potrebbe ricevere ben presto una visita da Matteo Ranieri dopo il litigio dei mesi scorsi: “Certo, vorrei avere un confronto nella casa. Anche se entrerei soprattutto per fargli forza e spronarlo a reagire. Ho visto che piange così spesso, sta vivendo davvero male. Ho provato a parlare anche con Soraia ma la situazione è delicata, spero di vederlo fuori”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi ha una lite con la concorrente Oriana Marzoli

All’improvviso, nel pomeriggio di giovedì 17 novembre, al GF Vip 7 sono scoppiate delle polemiche. Edoardo Tavassi ha avuto questa lite con una concorrente del reality show di Signorini e non si sono risparmiati critiche. Lui ha iniziato a puntare il dito contro la donna e quest’ultima ha esordito così: “Ma che succede? Vuoi litigare? Non hai trovato la donna in questo reality”. E il fratello di Guendalina ha prontamente risposto: “Preferisco essere brutto ma intelligente, piuttosto che essere una come te”. E il caos è proseguito.

A contrastare Edoardo Tavassi è stata Oriana Marzoli, che è dunque arrivata allo scontro frontale con l’uomo: “Ma guarda che figura di me*** stai facendo davanti alla gente”. E lui: “A me figuraccia? Non hai capito che per esporti devi fidanzarti con qualcuno qui dentro, altrimenti non ti ca*** nessuno. O ti fidanzi o di te non si parla”. Difficile ipotizzare una tregua a stretto giro di posta e, con la puntata in diretta del giovedì al momento eliminata, bisognerà quindi attendere lunedì prossimo per il confronto davanti al conduttore.

Gli utenti che hanno condiviso e commentato il video incriminato della lite tra Tavassi e Marzoli hanno anche puntato l’accento su Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, rimasti immobili davanti a quella scena. Uno ha scritto: “Doveva arrivare la queen Giaele per far capire che la frase di Oriana fosse cattiva. Inchiniamoci”.