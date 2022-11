“Sono a un passo dalla morte”. Daniele Dal Moro preoccupa gli inquilini del GF Vip 7 e il pubblico a casa. Prima della puntata di lunedì 21 novembre, il concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è uscito dalla casa per un controllo.

Poco prima della diretta, dopo la grande preoccupazione, Daniele Dal Moro è rientrato nella casa e ha spiegato il motivo della sua assenza a Giaele De Donà e Edoardo Tavassi “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza”. “Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”, ha detto ancora Daniele Dal Moro spiegando di non volersi arrabbiare a causa dei suoi problemi di salute.

Daniele Dal Moro preoccupa il GF Vip 7: “A un passo dalla morte”

“Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale”, ha rivelato un preoccupato Daniele Dal Moro dopo aver avuto una discussione con Edoardo Donnamaria. Il vippone si è poi appartato con George e gli ha fatto una confessione choc.

Daniele Dal Moro preoccupa gli inquilini e il pubblico da casa dopo la confessione fatta a George Ciupilian, che ieri sera ha ricevuto come sorpresa la visita della madre, un video messaggio della nonna, del cugino e del padre, con il quale non ha contatti da anni. “Io sono a un passo dalla morte“, ha detto Daniele Dal Moro preoccupando tutti. Ma a cosa di riferiva? Il vippone stava parlando con George, in questi giorni criticato per non essersi mai aperto abbastanza e ha cercato di incoraggiarlo.

“Ti può pagare quella cosa a livello lavorativo. Non guardare me che sono un vaso rotto, non c’è nulla da imparare. Sì è quello che ti dicevo all’inizio. Tu qua dentro ti comporti un po’ come me. Un po’ sulle tue, un po’ chiuso, però non guardare me che sono ad un passo dalla morte. Io poi torno alla mia vita. Tu sei un ragazzo giovane, però cavolo sfruttala, fregatene anche se rischi di… fregatene. Anche perché qualcuno mi ha detto che ha visto il tuo vecchio reality che era una bomba”, ha concluso il vippone.