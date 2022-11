GF Vip 7, paura per un concorrente: ricoverato d’urgenza in ospedale prima della puntata. L’ambulanza è entrata nel bunker di Cinecittà. A spiegare cosa è successo è stato il diretto interessato durante la notte. La sua assenza durante il pomeriggio non era passata inosservata: lui è Daniele Dal Moro, l’ex tronista di Uomini e Donne protagonista, tra l’altro, di un percorso altalenante e piuttosto discusso. Nelle ore precedenti il malore infatti era stato al centro di uno scambio con George Ciupilan al quale rivelava di non sopportare Oriana.



“L’unica persona con cui ho problemi è lei” ribadendo ancora una volta di non voler avere più nulla a che fare con Oriana. Certo del fatto che in una Casa formata da molte persone non tutte riescano ad andare per forza d’accordo diceva: “Ci sta che due persone non si piacciano o non si capiscano” e aggiungeva “Oriana è proprio una persona che non mi va a genio”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro in ospedale prima della puntata

Nonostante i numerosi tentativi di ricongiungimento, pare che tra i due continuino ad esserci molteplici scontri e incomprensioni. Tornando al malore che ha causato il ricovero, Daniele ha spiegato tutto a Giaele De Donà e Edoardo Tavassi “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza”.



E ancora: “Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”. Poi dopo la puntata è tornato sull’argomento. Colpa di una discussione avuta con Edoardo Donnamaria. “Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale”.



Quindi conclude: “Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto. Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo”.

