GF Vip 7, Sonia Bruganelli sommersa dalle critiche dopo la puntata di ieri; parole dure che hanno causato al risposta dell’opinionista: “Mi licenzierò”. Tutto è successo dopo la puntata di ieri. All’inizio della puntata, la Bruganelli ha parlato dell’outfit della Salemi, lasciandosi andare a considerazioni fuori luogo. E secondo molti utenti non avrebbe fatto una bella figura neppure con Oriana Marzoli, raggiunta da critiche durissime.



Sul suo comportamento il web non ha dubbi: “Vergognoso il modo in cui ha parlato Sonia ad Oriana. Fare l’opinionista non vuol dire attaccate ed offendere ma ben altro. E si reputa persona intelligente? No, in questo caso sei stata immatura ed arrogante davanti a mezza Italia. E poi si parla di solidarietà femminile, violenza sulle donne, bullismo. Poi si vedono queste scene e ci tengo a precisare Oriana non ha paragonato la figlia di Antonino al cane”.

Leggi anche: “Lei al suo posto”. GF Vip 7, schiaffo a Sonia Bruganelli: la scelta cade sulla rivale





GF Vip 7, Sonia Bruganelli criticata dai social dopo la puntata



“Semplicemente non è madre ha un cane e lo amo alla follia, anche io ho gli animali a li tratto benissimo. Comunque una scena del genere è stata pietosa. Bisognerebbe consigliare da donna matura ed ” intelligente. “ma in quel caso c’era da consigliare ad Antonino e no ad una ragazza che soffre, perché si è sentita presa in giro quando tra loro ci sono state delle cose. Mentre amore vero in due settimane per alcune coppie si? Non ho parole”.



Finito qui? Non proprio: “Vergognoso il modo in cui ti rapporti con altre donne! Scenda da quel piedistallo che non è nessuno. Hai fatto una pessima figura, ritirati che è meglio”, e ancora: “La vecchiaia e l’invidia fa brutti scherzi. sei tutti fuorchè una signora”, “Dimostrazione vivente che i soldi e la popolarità non rendono felici e soddisfatti”, “Sei cattiva e invidiosa”. Sei gelosa marcia di Giulia”. Secca la risposta di Sonia.



“Ok mi licenzierò”, con tante faccine sorridenti. Sonia non lascerà il GF Vip, al massimo per due puntate durante il periodo natalizio come anticipato mesi fa. Al posto di Sonia però potrebbe arrivare una sua nemica, Elenoire Ferruzzi a Casa Pipol ha fatto sapere che direbbe sì all’eventuale proposta di sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista.

“È finita in ospedale”. Dopo il GF Vip 7 giorni terribili per Elenoire Ferruzzi e la sua famiglia