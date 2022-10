Elenoire Ferruzzi è fuori dal GF Vip 7, eliminata pochi giorni dopo la sorpresa di sua madre a un televoto flash. Alfonso Signorini l’ha lanciato giovedì scorso, dopo aver mostrato al pubblico le clip dei suoi ultimi comportamenti nella Casa definiti “gravi”, “inaccettabili” e “incivili”.

Il riferimento era alle uscite fuori luogo nei confronti di Nikita Pelizon, comprese quelle secondo cui porterebbe sfortuna e al gesto orribile alla fine della scorsa puntata, quello in cui Elenoire sputa in terra dopo il passaggio della coinquilina in giardino. Quindi il verdetto: il 90% dei telespettatori votanti ha decretato la fine della sua avventura al GF Vip 7.

Leggi anche: “Va aiutata”. Elenoire Ferruzzi senza pace dopo il GF Vip: le parole più pesanti arrivano da lei





Elenoire Ferruzzi madre, è successo dopo il GF Vip 7

In poco più di un mese di reality gli italiani hanno conosciuto meglio Elenoire Ferruzzi, fino a quel momento solo star dei social. E hanno conosciuto anche la sua storia e sua madre, che l’ha sorpresa ed emozionata durante una delle ultime dirette del GF Vip 7.

Ora l’influencer è tornata a casa da lei e dal suo papà, che prima di entrare nella Casa non aveva esitato a definire due “genitori fantastici, che non mi hanno mai lasciata sola”. È anche tornata sui social, dove nelle ultime ore ha raccontato che sua madre è finita in ospedale in seguito a un malore.

“Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”, ha scritto Elenoire Ferruzzi, che ha ricevuto moltissimi messaggi di supporto ma anche critiche. C’è infatti anche chi non le crede.