Continua a tenere banco la questione Elenoire Ferruzzi, anche se non fa più parte del GF Vip 7. Dopo la sua eliminazione, decretata dal pubblico col televoto flash, i telespettatori si sono riversati in rete e hanno esultato per la sua uscita dal reality show di Alfonso Signorini. Adesso a far discutere, però, è un’affermazione choc riservata all’ex gieffina da parte di una parente stretta di una concorrente del programma. Parole molto gravi, che hanno trovato il dissenso di tanti altri utenti. E chissà se Elenoire risponderà.

Soffermandoci su Elenoire Ferruzzi, dopo il GF Vip 7 ha deciso di tornare sui social condividendo con i fan uno scatto che la vedrebbe molto vicina a Daniele Dal Moro “Il mio GF sei tu, mi manchi”, scrive e questo nonostante un congedo molto esplicitò del gieffino. Un gesto che arriva a sorpresa per molti fan, o per meglio dire, che ha lasciato i follower uno stato confusionale generalizzato. E infatti c’è anche chi c’è andato giù pesante dandole della “rinco…nita” o ancora chi ha fatto riferimento ai suoi “film mentali” nella Casa.

Elenoire Ferruzzi, dopo il GF Vip 7 l’attacco della sorella di Nikita Pelizon

Gli attentissimi utenti hanno scovato una conversazione, riguardante Elenoire Ferruzzi e la sua esperienza al GF Vip 7, da parte della sorella di una gieffina che si trova ancora nella Casa più spiata d’Italia. Un utente ha commentato: “‘Sta sottospecie de barba me fa’ schifo. Rifatta e brutta come la me***. E la replica della parente della vippona non si è fatta attendere e ha causato una marea di polemiche. Per la maggioranza degli internauti, è andata davvero oltre insultando pesantemente Elenoire sul suo essere proprio donna.

A rispondere e a insultare Elenoire Ferruzzi è stata la sorella di Nikita Pelizon, Jessica: “Perché c’è un uomo sotto. Premetto che io non ho nulla contro nessun orientamento, il problema qui è che si sfocia nel ridicolo, questa persona avrebbe bisogno di essere aiutata, poverina, non incoraggiata”. E l’altra utente: “Ma io nemmeno, per me uno può essere trans, etero, omosessuale sono affari suoi, ma dal mio commento si è capito male, dico solo di lei/lui che veramente è una cosa imbarazzante com’ è conciato/a, vuole esser donna va bene, ma nei limiti della decenza però”.

un po’ tanto too much la sorella di nikita comunque #gfvip pic.twitter.com/G7XH3xusq5 — greta🫶🏻✨ (@greta07245707) October 28, 2022

Jessica Pelizon ha condiviso in toto quel commento dell’utente e in tanti hanno ritenuto esagerata la sua reazione nei confronti di Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima sarà sicuramente stata messa al corrente di queste parole choc contro di lei, quindi bisognerà capire se vorrà intervenire pubblicamente o se preferirà evitare uno scontro con la sorella di Nikita.